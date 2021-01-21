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رياضة

محمد فضل يحيي ذكرى والده: مات السند الذي علمني كل شيء في الحياة

الخميس 21/يناير/2021 - 12:20 م
صدى البلد
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منار نور
أحيا محمد فضل عضو اتحاد الكرة السابق ونجم النادي الأهلي، ذكرى وفاة والده الثالثة. 

ونشر فضل صورة والده برفقة الشيخ الشعراوي ، وعلق علي الصورة قائلا : "  تمر اليوم الذكرى السنوية الثالثة لوفاة أبي المرحوم باذن الله تعالى المستشار /فضل الحسيني زهران.

وتابع :" مات السند الذي علمني كل شيء في الحياة ، الذي كان يعطني القوة في الحق، إذا مات ابوك انقطعت النصيحة .....
اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم ارحم أبي وأسكنه جنتك.

ووجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، رسالة لجماهير الكرة المصرية وذلك بعد نهاية علاقته بالجبلاية، واقتصار العمل داخل الجبلاية على لجنة ثلاثية تدير شئون الاتحاد حتى يوم 31 يناير المقبل.

وكتب محمد فضل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" "لم أتحدث أو أصرح منذ فترة رسميا، تشرفت وكنت سعيدًا بالعمل كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم، شكرا للأستاذ عمرو الجنايني وشكرا للاتحاد الدولي على ثقتهما ورغبتهما في استمراري داخل اللجنة القادمة.

وتابع:"الحمد لله استخرت الله وقررت الاعتذار منذ فترة كبيرة وإبلاغ الجميع بالاكتفاء بعد الانتهاء من اللائحة، وإتمام مهمتي.. بالتوفيق لما هو قادم للرياضة المصرية وكفاية شائعات".

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