مبروك عطية: شرط زواج التجربة باطل ولكن الزواج صحيح شرعا

علق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على بيان دار الإفتاء حول زواج التجربة، والذي جاء نصه: " اشتراط منع الزوج من حقه فى طلاق زوجته فى فترة معينة بعد الزواج هو شرط باطل، فإذا وقع عقد الزواج به فالعقد صحيح وهذا الشرط بخصوصه باطل كأنه لم يكن"، قائلًا: " هذا قيمة عظمة الدين، فالدين مبيتلككش".











وأضاف "عطية"، خلال لقائه عبر برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أنه يوجد عنوان فى الفقه الإسلامي "صحة العمل وبطلان الشرط"، وأوضحه الفقهاء فقالوا: لو أعطى الزوج مهرا لزوجته وهو عبارة عن زجاجة خمر فهذا لا يصح مهرًا، لأن الخمر لا ينتفع به عند المسلمين، ولكن الزواج صحيح ويجب عليه أن يعطيها شيئا نافعًا من ذهب أو مال أو عقار".





وأشار إلى أن هذا البند لا يبطل العقد ويكون الزواج صحيحا، قائلًا: "هنعتبرهم لا يعرفون الفرق بين الركن والشرط، فالشرط هو ما كان خارجًا عن الموضوع، بمعنى إذا أردت أن تصلى لا بد أن تكون متوضئًا، والوضوء هنا هو شرط لصحة الصلاة ولكنه ليس ركنًا من أركانها، فإذا كان الشرط خارج الموضوع فنستطيع أن نقول هذا الشرط صحيح أم غير صحيح".



