شاهد.. رقص بن شرقي وأوناجم علي أحد المهرجانات

نشر أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ومنتخب المغرب مقطع فيديو برفقة محمد أوناجم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وظهر بن شرقي برفقة أوناجم داخل السيارة وهما يرقصان على أحد المهرجانات المصرية .
وفاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، الثلاثاء الماضي ، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.
عقد باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة.
ووجه باتشيكو خلال الجلسة الشكر للاعبي الفريق بعد المستوى الجيد الذي ظهروا به أمام الجونة وحصد الثلاث نقاط، وإعتلاء قمة ترتيب الدوري الممتاز.
وطالب المدير اللاعبين بالتركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة، وخاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات صعبة في مشواره نحو الحفاظ على صدارة بطولة الدوري الممتاز.
وشدد باتشيكو خلال الجلسة على عدم وجود فرق بين لاعب أساسي واحتياطي وأن هدف الجميع هو مواصلة الانتصارات، والحفاظ على النتائج الإيجابية، وأن كل اللاعبين سيحصلون على فرصتهم مع الفريق في الفترة القادمة.
ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 23 يناير الجاري، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.