رمى التورتة في وشها.. تصرف صادم من العريس يوم الزفاف لسبب غريب.. شاهد

انتقد عدد من رواد موقع TikTok فيديو يظهر فيه عريس بشكل عدواني أثناء حفل زفافه، حيث يقوم برمى كعكة الزفاف المكونة من 3 طبقات في وجه عروسته.









وفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، وصف المشاهدون للفيديو والمقدر عددهم حتى الآن بـ أكثر من 2.8 مليون مشاهدة، هذا التصرف بأنه جرس إنذار يدعو العروسين إلى التفكير في استكمال حياتهم مرة أخرى.











تظهر لقطات الفيديو المنشر بشدة العريس وهو يرمي كعكة الزفاف ذات الـ 3 أدوار في وجه عروسه التي تقوم بدورها بمسحها في وجه مرة أخرى رغم تعسرها في المشي لبضع ثوانٍ.









أقدم الزوجان على هذا التصرف الغريب للكثريين طبقًا لتقليد زفاف كلاسيكي معروف لديهم، مما دفع المشاهدين للفيديو والذي حصد حتى الآن

أكثر من 92000 إعجاب وما يقرب من 9000 تعليق إلى وضع علاقة استفهام واستنكار.









وكتب أحد المشاهدين، معلقًا: «الطلاق هو الخطوة التالية لكما»، وأضافت سيدة أخرى: « هذا ليس عدوانيًا فحسب، بل محرجًا للغاية أمام جميع أصدقائها وعائلتها ؟؟؟»، وأكمل ثالث: « طالما أنك سعيد، فهذا هو المهم».









ولتخفيف رد الفعل العنيف تجاههما، قامت العروس بتحميل مقطع فيديو آخر تظهر وفيه وزوجها في منتهي السعادة، مؤكدين أن ما فعلوهم يوم الزفاف كان مجرد مزحة فقط.



