ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رمى التورتة في وشها.. تصرف صادم من العريس يوم الزفاف لسبب غريب.. شاهد

الخميس 21/يناير/2021 - 02:53 م
تصرف صادم من العريس
تصرف صادم من العريس يوم الزفاف لسبب غريب
Advertisements
يارا زكريا
انتقد عدد من رواد موقع  TikTok فيديو يظهر فيه عريس بشكل عدواني أثناء حفل زفافه، حيث يقوم برمى كعكة الزفاف المكونة من 3 طبقات في وجه عروسته.


وفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، وصف المشاهدون للفيديو والمقدر عددهم حتى الآن بـأكثر من 2.8 مليون مشاهدة، هذا التصرف بأنه جرس إنذار يدعو العروسين إلى التفكير في استكمال حياتهم مرة أخرى.


تظهر لقطات الفيديو المنشر بشدة العريس وهو يرمي كعكة الزفاف ذات الـ 3 أدوار في وجه عروسه التي تقوم بدورها بمسحها في وجه مرة أخرى رغم تعسرها في المشي لبضع ثوانٍ.


أقدم الزوجان على هذا التصرف الغريب للكثريين طبقًا لتقليد زفاف كلاسيكي معروف لديهم، مما دفع المشاهدين للفيديو والذي حصد حتى الآن 
 أكثر من 92000 إعجاب وما يقرب من 9000 تعليق إلى وضع علاقة استفهام واستنكار. 


وكتب أحد المشاهدين، معلقًا: «الطلاق هو الخطوة التالية لكما»، وأضافت سيدة أخرى: «هذا ليس عدوانيًا فحسب، بل محرجًا للغاية أمام جميع أصدقائها وعائلتها؟؟؟»، وأكمل ثالث: «طالما أنك سعيد، فهذا هو المهم». 


ولتخفيف رد الفعل العنيف تجاههما، قامت العروس بتحميل مقطع فيديو آخر تظهر وفيه وزوجها في منتهي السعادة، مؤكدين أن ما فعلوهم يوم الزفاف كان مجرد مزحة فقط. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب مزحة ثقيلة.. عريس يفسد فرحة عروسه في يوم زفافهما

تصرفاته غير لائقة وغريبة.. إفساد فرحة عروس بسبب شقيق زوجها

أحرجت المدعوين.. عروس تقوم بتصرف غريب في حفل زفافها

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو

ترشيحاتنا

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع لأدني مستوي خلال أسبوعين

منتخب مصر لليد يكشف تفاصيل إصابة أحمد الأحمر وموقفه من خوض مباراة بيلاروسيا

فرج عامر يطالب بإنقاذ الكرة المصرية فى رسالة فيسبوكية

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

السر وراء تقليص اتحاد الكرة عقوبة محمد الشناوى لمباراة واحدة

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أطعمة غنية بفيتامين هـ يجب تناولها أثناء الحمل

رام تطرح الوحش هينيسي TRX اسرع بيك اب في العالم.. صور

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو