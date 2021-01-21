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رياضة

رسمياً.. بيراميدز يطلب حكامًا أجانب لمواجهة الأهلي بالدوري

الخميس 21/يناير/2021 - 02:05 م
عبدالله السعيد ورمضان
عبدالله السعيد ورمضان صبحى نجوم بيراميدز
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عمرو الحلوانى

تقدّم مسئولو نادى بيراميدز بخطاب رسمي إلى اتحاد كرة القدم من أجل الاستعانة بحكام أجانب خلال مواجهة الأهلى فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها 26 يناير الجارى.



وأكد بيراميدز فى خطاب رسمي للجبلاية رغبته فى استقدام حكام أجانب لمواجهة الأهلى فى الدوري، مشيرًا إلى تحمله كافة النفقات المالية من أجل الاستعانة بطاقم حكام أجنبي دولى.


وعلى الجانب الآخر، أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة سموحة في الدوري الممتاز.

 

ويحل بيراميدز نظيره سموحة في لقاء الجولة التاسعة للدوري الممتاز، على استاد الإسكندرية الرياضي في الثانية والنصف ظهر غد الجمعة.

 

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة -محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

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