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رياضة

إكرامي ورمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة بـ الدوري

الخميس 21/يناير/2021 - 12:53 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة سموحة في الدوري الممتاز.

‎ويحل بيراميدز نظيره سموحة في لقاء الجولة التاسعة للدوري الممتاز، على استاد الإسكندرية الرياضي في الثانية والنصف ظهر غد الجمعة.

‎وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

‎حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

‎خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

‎خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة -محمود صابر - إبراهيم عادل 

‎خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

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