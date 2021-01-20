اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن طلب بيراميدز حكام أجانب للقاء الأهلي





نفى مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تلقى الجبلاية طلبا من نادى بيراميدز لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الأهلي يوم ٢٦ يناير الجاري فى الدورى الممتاز.





وقال المصدر، إن الاتحاد لم يتلقى أية طلبات من نادي بيراميدز حتى هذه اللحظة لمخاطبة اتحادات أوروبا وترشيح طاقم حكام اجنبي لإدارة لقاء الأهلي.





وأشار إلى أنه فور تلقى اى طلب من الأندية بالاستعانة بحكام اجانب سوف يتم عرض الأمر على لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية برئاسة وجيه أحمد لاستطلاع الرأى والموافقة عليها.





وشدد على أن اتحاد الكرة لديه كامل الثقة فى حكام الدورى المصرى ويفضل أن تدار المباريات بالعناصر المحلية.





كان مصدر داخل نادي بيراميدز، كشف عن أن هناك اتجاه قويًا داخل النادي لطلب إسناد مباراة الفريق أمام الأهلي المقرر لها يوم ٢٦ يناير إلى طاقم حكام أجانب.





ويستضيف بيراميدز نظيره الأهلي يوم ٢٦ يناير الجاري على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.





وأضاف المصدر بأن النادي يتجه للتقدم بطلب إلى اتحاد الكرة لإسناد مباراة الفريق أمام الأهلي إلى طاقم تحكيم أجنبي من أحل تطليق العدالة في اللقاء.





وتابع المصدر بأن بيراميدز لا يفضل إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري حتى لا يتعرض للضغوطات خلال اللقاء، وبالتالي فإن الاتجاه هو طلب طاقم تحكيم أجنبي للمباراة.