ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن طلب بيراميدز حكام أجانب للقاء الأهلي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:27 م
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي

نفى مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تلقى الجبلاية طلبا من نادى بيراميدز لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الأهلي يوم ٢٦ يناير الجاري فى الدورى الممتاز.

وقال المصدر، إن الاتحاد لم يتلقى أية طلبات من نادي بيراميدز حتى هذه اللحظة لمخاطبة اتحادات أوروبا وترشيح طاقم حكام اجنبي لإدارة لقاء الأهلي.

وأشار إلى أنه فور تلقى اى طلب من الأندية بالاستعانة بحكام اجانب سوف يتم عرض الأمر على لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية برئاسة وجيه أحمد لاستطلاع الرأى والموافقة عليها.

وشدد على أن اتحاد الكرة لديه كامل الثقة فى حكام الدورى المصرى ويفضل أن تدار المباريات بالعناصر المحلية.

كان مصدر داخل نادي بيراميدز، كشف عن أن هناك اتجاه قويًا داخل النادي لطلب إسناد مباراة الفريق أمام الأهلي المقرر لها يوم ٢٦ يناير إلى طاقم حكام أجانب.

ويستضيف بيراميدز نظيره الأهلي يوم ٢٦ يناير الجاري على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر بأن النادي يتجه للتقدم بطلب إلى اتحاد الكرة لإسناد مباراة الفريق أمام الأهلي إلى طاقم تحكيم أجنبي من أحل تطليق العدالة في اللقاء.

وتابع المصدر بأن بيراميدز لا يفضل إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري حتى لا يتعرض للضغوطات خلال اللقاء، وبالتالي فإن الاتجاه هو طلب طاقم تحكيم أجنبي للمباراة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يستعين بحكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تقديرا لدورهم.. وزير الرياضة يكرم اللجنة الخماسية برئاسة الجنايني

أوروبي ولا عربي ولا أفريقي.. الجبلاية تحسم الجدل حول حكام قمة الأهلي والزمالك

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

بيراميدز يطلب حكاما أجانب أمام الأهلي

ترشيحاتنا

هل يقبل الوضوء بالمسح على الشراب الخفيف؟

فيديوجراف.. القصة الكاملة لواقعة تورتة نادي الجزيرة

بيراميدز يطلب حكاما أجانب أمام الأهلي

مفاجأة بشأن مرتبات المعلمين.. أبرز 15 تصريحا لوزير التعليم بالبرلمان

موقف وزير التعليم من أزمة حساب مرتبات المعلمين على أساسي 2014 والاستقطاعات على أساسي 2021

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها