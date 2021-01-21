سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. وسامى يدرس الدفع بمصطفى فتحى أمام بيراميدز

أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى ، قبل مواجهة فريق بيراميدز غدًا الجمعة فى مباراة الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام.





ويخوض الفريق تدريباته على ملعب النادى اليوم ثم يقوم الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى باختيار 20 لاعبًا للدخول فى مسعكر مغلق الليلة استعدادا لمواجهة بيراميدز.





ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتيكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الثلاث الماضية.





ولم يحسم الجهاز الفنى موقف مشاركة الهانى سليمان حارس المرمى فى المباراة بسبب الإصابة الكبيرة التى تعرض لها فى مباراة الإنتاج الحربى الماضية بالدورى، حيث يخضع اللاعب لفحص طبى اليوم، قبل إعلان القائمة، لتحديد إمكانية مشاركته فى اللقاء من عدمها.





ويسعى مدرب سموحة إلى مواصلة عروضه القوية مع الموج الأزرق فى الدورى واستكمال تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الحالى.



