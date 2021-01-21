ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. وسامى يدرس الدفع بمصطفى فتحى أمام بيراميدز

الخميس 21/يناير/2021 - 12:07 م
أحمد سامى
أحمد سامى
Advertisements
منتصر الرفاعي
أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى ، قبل مواجهة  فريق بيراميدز غدًا الجمعة فى مباراة الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام.

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب النادى اليوم ثم يقوم الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى باختيار 20 لاعبًا للدخول فى مسعكر مغلق الليلة استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتيكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الثلاث الماضية.

ولم يحسم الجهاز الفنى موقف مشاركة الهانى سليمان حارس المرمى فى المباراة بسبب الإصابة الكبيرة التى تعرض لها فى مباراة الإنتاج الحربى الماضية بالدورى، حيث يخضع اللاعب لفحص طبى اليوم، قبل إعلان القائمة، لتحديد إمكانية مشاركته فى اللقاء من عدمها.

ويسعى مدرب سموحة إلى مواصلة عروضه القوية مع  الموج الأزرق فى الدورى واستكمال تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الحالى.

ويدرس أحمد سامى منح الفرصة من بداية اللقاء للوافد الجديد مصطفى فتحى، من أجل الاستفادة من قدراته الفنية العالية فى تحقيق نتيجة مرضية أمام بيراميدز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سموحة يختتم المرحلة الأولى من الاستعداد للموسم الجديد بمواجهة الأوليمبى

سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. والفريق يستكمل مواجهاته الودية مع بيراميدز وإنبي

خليفة عبدالله السعيد.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع صفقة جديدة مقابل 250 ألف جنيه

سامى يجهز «غزال» لقيادة وسط سموحة ومنافسة مع حمص وحليمو في الدوري

سلبية مسحة كورونا.. سموحة يبدأ معسكرا مغلقا قبل مواجهة المحلة

وصول البطاقة الدولية للاعب سموحة وسامي يدرس مشاركته أمام الاتحاد

ترشيحاتنا

قرارات مهمة من النيابة في واقعة اغتصاب ربة منزل بالإسكندرية

مستشار المفتي: هذه العبادة يغفر بها الله الذنوب

4 قرارات جمهورية بالموافقة على تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة

وظائف شاغرة في محافظة الجيزة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

وائل الإبراشي يواصل تصدر التريند بعد أيام من شائعة وفاته بفيروس كورونا

حقيقة إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور