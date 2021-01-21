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اقتصاد

تعرف على مميزات الحجز الإلكتروني للحصول على خدمات السجل التجاري

الخميس 21/يناير/2021 - 02:27 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين  ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن خدمة الحجز الإلكتروني للحصول على خدمات  السجل التجاري تساهم في إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الالكترونية للجهاز مزايا عديدة من أهمها، منع تكدس العملاء في أوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة وذلك بتوزيع العملاء بشكل منتظم على مدار اليوم، وأيضًا توفير وقت العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلا من قضاء أوقات طويلة  في انتظار الحصول عليها، بجانب تحقيق البيئة الآمنة صحيًا واللازمة للتباعد المطلوب بين المواطنين، وذلك بتقليل أوقات الانتظار مع منع  وجود عملاء أكبر من الطاقة الاستيعابية لعدد المعاملات اليومية.

ويمكن الحصول على تلك الخدمة مجانًا من خلال التسجيل بالبوابة المخصصة لخدمات التجارة بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على الانترنت، WWW.ITDA.GOV.EG/CRA ويتم اختيار المكتب او الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله ثم اختيار الخدمة/الخدمات المطلوب الحصول عليها سواء خدمات السجل التجاري من قيود جديدة، او تجديدات، او تعديلات او الحصول على محررات رسمية من ذلك وبعد القيام بتأكيد طلب حجز معاملة يقوم النظام تلقائي بتحديد وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبه خلال تلك الفترة أو  خلال اليوم فى المكتب الذى سيذهب اليه العميل وفقًا لرغبته.


جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نيابة عن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة ،برفقة المهندس وليد محمد رسمي  رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة والانتاج الحربى.
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