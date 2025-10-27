دموع الفخر.. سيف عيسى يبكي أثناء عزف النشيد الوطني بعد ذهبية العالم بالصين

ذرف البطل الأولمبي سيف عيسى الدموع أثناء عزف النشيد الوطني المصري بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكوندو المقامة في مدينة ووشي الصينية، ليسطر إنجاز تاريخي جديد للرياضة المصرية هو الأول منذ عام 1997.

سيف عيسى يبكي فرحًا بإنجاز تاريخي للتايكوندو المصري

سيف عيسى يحقق ذهبية العالم للتايكوندو لأول مرة منذ 1997

حقق سيف عيسى إنجازه بعد أداء بطولي توجه بالفوز في المباراة النهائية على بطل إيطاليا سيمون أليسيو بنتيجة 2-1، ليحصد الذهب ويمنح مصر لقب عالمي غاب عنها لأكثر من ربع قرن.

بكاء سيف عيسى أثناء عزف النشيد الوطني بعد حصوله على ذهبية العالم في التايكوندو بالصين

وكان سيف قد استهل مشواره في البطولة بفوزٍ مستحق على بطل كوت ديفوار ميدريك إيمانويل بنتيجة 2-0 في دور الـ32، ثم واصل تألقه بالإطاحة ببطل تركيا أوركون أتيسلي في دور الـ16 بالنتيجة ذاتها. وفي ربع النهائي تخطى بطل أوزبكستان سوكرات ساليف بنتيجة 2-1، قبل أن يتغلب على بطل بولندا سيمون بياتكوفسكي في نصف النهائي بنتيجة 2-0 ليحجز مقعده في النهائي التاريخي.

ويعد هذا التتويج امتداد لمسيرة سيف عيسى المليئة بالإنجازات، بعد أن سبق له الفوز ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020، ليؤكد مجدد مكانته كأحد أبرز نجوم التايكوندو في العالم.

ويرأس بعثة المنتخب المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية.

وتضم البعثة ١٠ لاعبين وهم معتز عاصم بوزن تحت ٥٤ك و محمد أسامة بوزن تحت ٥٨ كجم و أحمد هشام بوزن تحت ٦٣ كجم و رامى عيسى بوزن تحت ٧٤ كجم و أحمد راوى بوزن تحت ٨٠ كجم و سيف عيسى بوزن تحت ٨٧ كجم و عبدالله عصام بوزن فوق ٨٧ كجم و چنى خطاب بوزن تحت ٥٣ كجم وآية شحاتة بوزن تحت ٦٧ كجم و ملك سامى بوزن تحت ٧٣ كجم.

كما تضم البعثة، جهاز فنى وطبي مكون من المدير الفنى للمنتخب الاسباني روسيندو الونسو والمدرب العام الكابتن اسامة سيد والمدربة التركية جولشا تابيا والدكتور قدرى المر اخصائى العلاج الطبيعى.