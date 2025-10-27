قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طيران الرياض يطلق أولى رحلاته اليومية إلى هيثرو بلندن
هل تقبل الصلاة على النبي من الفاسق؟.. علي جمعة يجيب
انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور
نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث
الأسطول الأمريكي يعلن سقوط مروحية ومقاتلة في بحر الصين الجنوبي
تقارير إسرائيلية: حماس متمسكة بسلاحها رغم الاتفاق
دعاء الصباح للرزق.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب السماء
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع
الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر
متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة
رياضة

دموع الفخر.. سيف عيسى يبكي أثناء عزف النشيد الوطني بعد ذهبية العالم بالصين

سيف عيسى يبكي أثناء عزف النشيد الوطني
سيف عيسى يبكي أثناء عزف النشيد الوطني
إسلام خالد

ذرف البطل الأولمبي سيف عيسى الدموع أثناء عزف النشيد الوطني المصري بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكوندو المقامة في مدينة ووشي الصينية، ليسطر إنجاز تاريخي جديد للرياضة المصرية هو الأول منذ عام 1997.

سيف عيسى يبكي فرحًا بإنجاز تاريخي للتايكوندو المصري

سيف عيسى يحقق ذهبية العالم للتايكوندو لأول مرة منذ 1997

حقق سيف عيسى إنجازه بعد أداء بطولي توجه بالفوز في المباراة النهائية على بطل إيطاليا سيمون أليسيو بنتيجة 2-1، ليحصد الذهب ويمنح مصر لقب عالمي غاب عنها لأكثر من ربع قرن.

بكاء سيف عيسى أثناء عزف النشيد الوطني بعد حصوله على ذهبية العالم في التايكوندو بالصين

وكان سيف قد استهل مشواره في البطولة بفوزٍ مستحق على بطل كوت ديفوار ميدريك إيمانويل بنتيجة 2-0 في دور الـ32، ثم واصل تألقه بالإطاحة ببطل تركيا أوركون أتيسلي في دور الـ16 بالنتيجة ذاتها. وفي ربع النهائي تخطى بطل أوزبكستان سوكرات ساليف بنتيجة 2-1، قبل أن يتغلب على بطل بولندا سيمون بياتكوفسكي في نصف النهائي بنتيجة 2-0 ليحجز مقعده في النهائي التاريخي.

ويعد هذا التتويج امتداد لمسيرة سيف عيسى المليئة بالإنجازات، بعد أن سبق له الفوز ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020، ليؤكد مجدد مكانته كأحد أبرز نجوم التايكوندو في العالم.

ويرأس بعثة المنتخب المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية.

وتضم البعثة ١٠ لاعبين وهم معتز عاصم بوزن تحت ٥٤ك و محمد أسامة بوزن تحت ٥٨ كجم و أحمد هشام بوزن تحت ٦٣ كجم و رامى عيسى بوزن تحت ٧٤ كجم و أحمد راوى بوزن تحت ٨٠ كجم و سيف عيسى بوزن تحت ٨٧ كجم و عبدالله عصام بوزن فوق ٨٧ كجم و چنى خطاب بوزن تحت ٥٣ كجم وآية شحاتة بوزن تحت ٦٧ كجم و ملك سامى بوزن تحت ٧٣ كجم.

كما تضم البعثة، جهاز فنى وطبي مكون من المدير الفنى للمنتخب الاسباني روسيندو الونسو والمدرب العام الكابتن اسامة سيد والمدربة التركية جولشا تابيا والدكتور قدرى المر اخصائى العلاج الطبيعى.

سيف عيسى بكاء سيف عيسى بكاء سيف عيسى أثناء عزف النشيد الوطني سيف عيسى يبكي فرحًا

