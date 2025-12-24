قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
مدبولي: ملف الدين على رأس أولويات الدولة.. ولن نُحمل المواطن أعباء إضافية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طاقات قادرة على العطاء.. كيف أمنت الدولة احتياجات ذوي الإعاقة ومكنتهم اقتصاديا؟

من احتفالية التمكين حق
من احتفالية التمكين حق
الديب أبوعلي

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل بمنهج قائم على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، في القرى والمراكز والمدن، ومن خلال قنوات متاحة لكافة أنواع الإعاقات، لمتابعة ورصد حقيقي لمتطلبات واحتياجات وشكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة.

التمكين حق لذوي الإعاقة

وأوضحت "كريم"، أن المجلس عمل على أدوار عديدة خلال الفترة الماضية أبرزها وضع المسودة الأولية للاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة بنهج تشاركي، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإجراء حوار مجتمعي واسع شمل معظم محافظات الجمهورية لضمان أن تعكس الاستراتيجية الاحتياجات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تصر على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لأنه حقاً أصيلاً، وجزءً لا يتجزأ من بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال احتفالية "التمكين حق" التي انطلقت صباح اليوم، تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون ذوي الإعاقة، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي وزارات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

وخلال كلمتها في الحفل، قالت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يولي اهتماماً خاصاً بقضايا المرأة ذات الإعاقة، إيمانا بأن تمكينها هو جزء لا يتجزأ من تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة مما يضمن حماية المرأة ذات الإعاقة من كافة أشكال التمييز والعنف، ويعزز فرص مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة أن المجلس يولي اهتماماً بالغاً بالمرأة التي ترعى أبناءً من ذوي الإعاقة، أو أحد أفراد أسرتها من ذوي الإعاقة، إدراكاً لحجم المسؤوليات والأعباء التي تتحملها، وذلك من خلال تقديم برامج دعم متكاملة تشمل التمكين الاقتصادي، والدعم النفسي، والتوعية بالحقوق القانونية، وتقديم الاستشارات القانونية، لضمان حصول الأبناء على حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

طاقات قادرة على العطاء

وعلى صعيد آخر أشار السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، آمن بأن ذوي الإعاقة، طاقات قادرة على العطاء، لتتحول سياسات الدولة المصرية في هذا الملف من مرحلة الرعاية المحدودة إلى مرحلة الحقوق الكاملة، والتمكين الشامل، فتم دمج ذوي الإعاقة في التعليم، وإتاحة المناهج بلغة الإشارة وبطريقة برايل، فضلًا عن توفير فرص عمل حقيقية لهم، مؤكدًا على إيمان الدولة المصرية بأن بناء الإنسان هو جوهر الجمهورية الجديدة.

من جانبه لفت النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب إلى أن النواب قدموا قانون تنظيم عمل الأنشطة الطلابية في الاتحادات والجامعات، مضيفًا أن الدكتورة إيمان كريم أوصت بإضافة مادة معنية بتخصيص لجنة لذوي الإعاقة في هذا القانون، لخلق كوادر قيادية في الجامعات، وبالفعل تم إضافة هذه المادة.

وعن الأشخاص ذوي الإعاقة، قال عمار شعبان ممثلاً عنهم خلال الحفل، إن عنوان احتفالية اليوم "التمكين حق" عنوان لا يعبر فقط عن شعار، بل عن إيمان راسخ بأن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء أصيلون في بناء المجتمع، لهم كامل الحقوق، وعليهم كامل الواجبات، يستحقون فرصًا عادلة تقوم على الكفاءة والقدرة لا على الشفقة أو الاستثناء، لافتاً إلى أن التمكين ليس منحة، بل حق أصيل تكفله القوانين وتدعمه الإرادة السياسية والإنسانية، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، بكل تنوعه وقدراته.

وشهد الحفل تقديماً متميزاً لفقرات قامت به المذيعة رضوى حسن ثم عرضاً لفيلم تسجيلي يستعرض أبرز مجهودات الدولة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدداً من العروض الفنية والاستعراضية التي قام بها شباب وأطفال من ذوي الإعاقة من أبناء محافظة الجيزة ، حيث قدمت استعراضات صعيدية وبدوية وغنائية من طلاب المدارس من ذوي الإعاقات المختلفة ، ليختتم الحفل بتكريم الأشخاص من ذوي الإعاقة المتميزين في مجالات مختلفة.

الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة التمكين حق اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للمرأة احتفالية التمكين حق

ندوة تثقيفية
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

