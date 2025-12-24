طاقات قادرة على العطاء.. كيف أمنت الدولة احتياجات ذوي الإعاقة ومكنتهم اقتصاديا؟

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل بمنهج قائم على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، في القرى والمراكز والمدن، ومن خلال قنوات متاحة لكافة أنواع الإعاقات، لمتابعة ورصد حقيقي لمتطلبات واحتياجات وشكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة.

التمكين حق لذوي الإعاقة

وأوضحت "كريم"، أن المجلس عمل على أدوار عديدة خلال الفترة الماضية أبرزها وضع المسودة الأولية للاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة بنهج تشاركي، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإجراء حوار مجتمعي واسع شمل معظم محافظات الجمهورية لضمان أن تعكس الاستراتيجية الاحتياجات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تصر على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لأنه حقاً أصيلاً، وجزءً لا يتجزأ من بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال احتفالية "التمكين حق" التي انطلقت صباح اليوم، تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون ذوي الإعاقة، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي وزارات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

وخلال كلمتها في الحفل، قالت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يولي اهتماماً خاصاً بقضايا المرأة ذات الإعاقة، إيمانا بأن تمكينها هو جزء لا يتجزأ من تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة مما يضمن حماية المرأة ذات الإعاقة من كافة أشكال التمييز والعنف، ويعزز فرص مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة أن المجلس يولي اهتماماً بالغاً بالمرأة التي ترعى أبناءً من ذوي الإعاقة، أو أحد أفراد أسرتها من ذوي الإعاقة، إدراكاً لحجم المسؤوليات والأعباء التي تتحملها، وذلك من خلال تقديم برامج دعم متكاملة تشمل التمكين الاقتصادي، والدعم النفسي، والتوعية بالحقوق القانونية، وتقديم الاستشارات القانونية، لضمان حصول الأبناء على حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

طاقات قادرة على العطاء

وعلى صعيد آخر أشار السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، آمن بأن ذوي الإعاقة، طاقات قادرة على العطاء، لتتحول سياسات الدولة المصرية في هذا الملف من مرحلة الرعاية المحدودة إلى مرحلة الحقوق الكاملة، والتمكين الشامل، فتم دمج ذوي الإعاقة في التعليم، وإتاحة المناهج بلغة الإشارة وبطريقة برايل، فضلًا عن توفير فرص عمل حقيقية لهم، مؤكدًا على إيمان الدولة المصرية بأن بناء الإنسان هو جوهر الجمهورية الجديدة.

من جانبه لفت النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب إلى أن النواب قدموا قانون تنظيم عمل الأنشطة الطلابية في الاتحادات والجامعات، مضيفًا أن الدكتورة إيمان كريم أوصت بإضافة مادة معنية بتخصيص لجنة لذوي الإعاقة في هذا القانون، لخلق كوادر قيادية في الجامعات، وبالفعل تم إضافة هذه المادة.

وعن الأشخاص ذوي الإعاقة، قال عمار شعبان ممثلاً عنهم خلال الحفل، إن عنوان احتفالية اليوم "التمكين حق" عنوان لا يعبر فقط عن شعار، بل عن إيمان راسخ بأن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء أصيلون في بناء المجتمع، لهم كامل الحقوق، وعليهم كامل الواجبات، يستحقون فرصًا عادلة تقوم على الكفاءة والقدرة لا على الشفقة أو الاستثناء، لافتاً إلى أن التمكين ليس منحة، بل حق أصيل تكفله القوانين وتدعمه الإرادة السياسية والإنسانية، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، بكل تنوعه وقدراته.

وشهد الحفل تقديماً متميزاً لفقرات قامت به المذيعة رضوى حسن ثم عرضاً لفيلم تسجيلي يستعرض أبرز مجهودات الدولة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدداً من العروض الفنية والاستعراضية التي قام بها شباب وأطفال من ذوي الإعاقة من أبناء محافظة الجيزة ، حيث قدمت استعراضات صعيدية وبدوية وغنائية من طلاب المدارس من ذوي الإعاقات المختلفة ، ليختتم الحفل بتكريم الأشخاص من ذوي الإعاقة المتميزين في مجالات مختلفة.