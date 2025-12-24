قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
مدبولي: ملف الدين على رأس أولويات الدولة.. ولن نُحمل المواطن أعباء إضافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

متهم في قضية تصنيع المخدرات من داخل القفص: أنا مذاكر علم نفس واتظلمت

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية "المخدرات الكبرى"، المتهمة فيها الإعلامية سارة خليفة و27 آخرين، مداخلة مؤثرة من المتهم السادس، بعد أن سمحت له هيئة المحكمة ودفاعه بالحديث.

وطلب المتهم من القاضي الخروج من قفص الاتهام قائلاً: "أنا عايز حضرتك تشوفني يا ريس، أنا بقالي خمس سنين في السجن ومحصلش مني حاجة وحشة"، مضيفًا: "أنا دارس علم نفس ومعايا شهادات، ومادة السبيسكون اللي اتهموني بجلبها من تركيا بتُستخدم في العلاج النفسي، وأنا اتظلمت".

وأشار إلى تعاونه الكامل مع جهات التحقيق قائلاً: "أنا اتكلمت مع مجري التحقيقات وكان صدره رحب، بس الطلبات اللي قدمتها متنفذتش، وكنت طالب الـ DVR بتاع الكاميرات وماجاش".

واختتم حديثه قائلاً: "أنا لحد دلوقتي مقرتش ولا ورقة من القضية، ومكنتش عارف أتواصل مع المحامية بتاعتي"مطالبًا المحكمة بإتاحة الفرصة الكاملة للدفاع والاطلاع على أوراق القضية.

وتمسكت هيئة الدفاع عن المتهم السادس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، المتهم فيها الإعلامية سارة خليفة و27 آخرون، بعدة دفوع قانونية أمام محكمة جنايات القاهرة، على رأسها عدم مسؤولية المتهم جنائيًا نتيجة إصابته بمرض نفسي يؤثر على إدراكه وإرادته.

وأكدت الدفاع أن وجود المتهم في مسرح الجريمة قد يكون نتيجة إكراه أو إجبار، وهو ما يستدعي التحقق من حالته النفسية، خاصة إذا ثبت أنه كان فاقدًا للوعي أو الإدراك وقت الواقعة.

وطالبت الدفاع المحكمة، بصفتها الخبير الأعلى، بإجراء تحقيق في مدى المسؤولية الجنائية لموكلها، مؤكدة أن العدالة تقتضي النظر في هذا الجانب، واختتمت مرافعتها بطلب البراءة الكاملة للمتهم مما نُسب إليه من اتهامات.

قضية المخدرات الكبرى الإعلامية سارة خليفة سارة خليفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

ترشيحاتنا

من موقع الحادث

السلطات التركية تعلن تحليل الصندوق الأسود لطائرة الحداد في دولة محايدة

خلال اللقاء

انتهاء فترة عمله.. التعاون الدولي تثمن جهود السفير الكوري في تعزيز العلاقات

بنيامين نتنياهو

نتنياهو: سنواصل الاستثمار في تطوير سلاح الجو وسنمنع الآخرين من ذلك

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد