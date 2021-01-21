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محافظات

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية للأسر المتضررة من خط «كفر داود – السادات»

الخميس 21/يناير/2021 - 02:18 م
صدى البلد
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مروة فاضل

سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية لعدد من الأسر المتضررة من وقوع منازلهم في مسار إنشاء خط السكة الحديدية " كفر داود – السادات " .

ووجه "أبو ليمون"، صرف كراتين مواد غذائية وبطاطين وشدد علي رئيس الوحدة المحلية بالوقوف معهم لتدبير احتياجاتهم ، مؤكدا توفير كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لهم والوقوف بجانبهم من أجل توفير حياة كريمة وآمنة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

 جاء ذلك خلال استقباله لهم في مكتبه صباح اليوم بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات .

وأكد محافظ المنوفية حرصه الشديد علي مقابلتهم لسماعهم وبحث مطالبهم والوقوف بجانبهم، موضحا أن مشروع إحياء خط السكة الحديدية " كفر داود – السادات " مشروع قومي وذو منفعة عامة في إطار توجيهات القيادة السياسية لربط المدينة بشبكة من الخطوط الحديدية للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ستعود بالنفع العام علي جموع المواطنين وتنشيط حركة التجارة لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظات.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد قد تفقد بدء تنفيذ أعمال المشروع القومي بطول 34.5 كيلو متر وذلك بعد توقف دام لسنوات طويلة عقب أحداث ثورة يناير.
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