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محافظات

بتكلفة نصف مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لأكبر عجلة دوارة في إفريقيا بالقاهرة

الخميس 21/يناير/2021 - 03:44 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
قال أحمد متولى رئيس الشركة المنفذة لمشروع عين القاهرة أكبر عجلة دوارة في إفريقيا، إن المشروع يأتى بالتزامن مع رؤية مصر 2030 وسيتم الانتهاء من المشروع وتشغيله بحلول 2022.

وتابع أن المشروع بتكلفة 500 مليون جنيه ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع ويستهدف 2.5 مليون زائر سنويا، كما سيوفر المشروع 1200 فرصة عمل مباشرة و4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

وأكد وضع دراسة لتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة من خلال توفير وسائل نقل مختلفة للوصول للمشروع منها النقل النهري والتاكسي النهري وحافلات عين القاهرة للنقر الحر وتخصيص ساحة انتظار للسيارات تسع 500 سيارة فوق الأرض على ارتفاع طابقين.

وأكد أن المشروع يراعي الاعتبارات البيئية بمنطقة الزمالك من خلال المحافظة على كل الأشجار والنخيل علاوة على زيادة المساحات الخضراء بنسبة 15% لتصل الى 7 آلاف متر مربع.

وأكد أن العجلة تسمح للزائرين برؤية مشاهد القاهرة لمسافة 50 كيلومترا في كل الاتجاهات، كما يضم 48 كابينة وسعة 8 زائرين لكل كابينة.

ويضع  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ووزير السياحة والآثار، حجر أساس أكبر عجلة دوارة فى أفريقيا "عين القاهرة"، اليوم والتى سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك، لتكون مقصدا سياحيا وأيقونة للقاهرة بجانب برج القاهرة.

وتعد عين القاهرة هى أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة فى القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية وذلك على ارتفاع 120 مترا ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع عام 2022 والذي سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر 2030.

ويعد المشروع الجديد طفرة في القطاع الترفيهي السياحي وأحدث مشروع سياحي عالمي بمصر، على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول ومن شأنها أن تصبح رمزا حضاريا يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية، وتعد عين القاهرة هي الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.

وتقع عين القاهرة على ضفاف نهر النيل فى قلب العاصمة، وذلك على مقربة من كل المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة.

المشروع يأتى مع خطة التطوير الشاملة ومن يستقل العجلة بعد الإنشاء سيرى جمال وسحر العاصمة بمواقعها التراثية والآثرية والحديثة وكذلك أهرامات الجيزة ليقوم برحلة بين الماضي والحاضر من مكان واحد.
بتكلفة نصف مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لأكبر عجلة دوارة في إفريقيا بالقاهرة
بتكلفة نصف مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لأكبر عجلة دوارة في إفريقيا بالقاهرة
بتكلفة نصف مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لأكبر عجلة دوارة في إفريقيا بالقاهرة
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