القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي المرج

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان "أهالي المرج يستغيثون بسبب انقطاع المياه".



جاء فيه أن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أفادت بأن انقطاع المياه خلال تلك الفترة يرجع إلى حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 150 مم وتم الانتهاء من الإصلاح وعادت المياه لحالتها الطبيعية.

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