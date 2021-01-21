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بين الناس

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي المرج

الخميس 21/يناير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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منار نور
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان "أهالي المرج يستغيثون بسبب انقطاع المياه".

جاء فيه أن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أفادت بأن انقطاع المياه خلال تلك الفترة يرجع إلى حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 150 مم وتم الانتهاء من الإصلاح وعادت المياه لحالتها الطبيعية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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