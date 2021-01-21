سياسة واقتصاد: طرح باقي المقررات الدراسية أون لاين

وقال "السعيد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إنه يتم طرح باقي المقررات للطلاب (أونلاين) منذ بداية زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، و قبل أسبوعين من اتخاذ القرارات المتعلقة بتأجيل الامتحانات ، ليتم إجراؤها بعد إجازة نصف العام.

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وأوضح ، أنه سيتم دراسة باقي المقررات الدراسية من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية ، وتستمر الكلية في طرح مقرراتها الكترونيا حتى يرجع اليها الطلاب فى حالة الحاجة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الاول .

كما أوضح أنه تم وقف الانشطة الطلابية نظرًا للظروف الراهنة التي نمر بها، مضيفًا أنه تم تدريب الطلاب على الامتحانات الأون لاين طوال الفصل الدراسي.





كما أنه تم عقد امتحانات "الميد تيرم" بهذه الطريقة لذلك هناك تأهيل كاف للطالب على كيفية استخدامه لهذه المنصات.