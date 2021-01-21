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رياضة

عقوبات قاسية.. الفيفا يرفض الاعتراف بدوري السوبر الأوروبي

الخميس 21/يناير/2021 - 04:20 م
الفيفا
الفيفا
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محمد السعيد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفضه الاعتراف ببطولة دوري السوبر الأوروبي المقترح إقامتها.

وقال الفيفا في بيان عبر موقعه الرسمي: "في ضوء تكهنات وسائل الإعلام الأخيرة حول إنشاء "دوري السوبر" الأوروبي المغلق من قبل بعض الأندية الأوروبية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحادات الستة (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، CAF، الكونكاكاف، كونميبول، الاتحاد الأوروبي، اتحاد أوقيانوسيا"، التأكيد أن مثل هذه المسابقة لن يتم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد المعني، ونتيجة لذلك، لن يُسمح لأي نادٍ أو لاعب يشارك في مثل هذه المسابقة بالمشاركة في أي مسابقة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو اتحاده.

وأضاف بيان الاتحاد الدولي:" وفقًا للنظام الأساسي للفيفا والاتحادات، ينبغي أن يتم تنظيم جميع المسابقات أو الاعتراف بها من قبل الهيئة المعنية على مستوى كل منها، ومن قبل الفيفا على المستوى العالمي والقارات على المستوى القاري. 

وواصل بيان الفيفا:" وفي هذا الصدد، تعترف القارات بكأس العالم للأندية، في شكلها الحالي والجديد، باعتبارها مسابقة الأندية العالمية الوحيدة في حين يعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم بمسابقات الأندية التي تنظمها القارات باعتبارها المسابقات القارية الوحيدة للأندية".

وأشار بيان الفيفا:" إن  المبادئ العالمية للجدارة الرياضية والتضامن والتضامن والنهوض هي أساس هرم كرة القدم الذي يضمن النجاح العالمي لكرة القدم، وهي، على هذا النحو، مكرسة في النظام الأساسي للفيفا والاتحاد".

واختتم:" كرة القدم لها تاريخ طويل وناجح بفضل هذه المبادئ، يجب أن يتم الفوز دائمًا بالمشاركة في المسابقات العالمية والقارية، دون استهداف أي شيئ آخر من بطولات أخرى.
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