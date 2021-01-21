دموع إيفانكا الأبرز.. عيون تبكي في حفل تنصيب بايدن ورحيل ترامب| صور

خانت الدموع أعين الكثيرين فرحًا وحزنًا في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الـ46 "جو بايدن"، ووداع الرئيس السابق "دونالد ترامب"، فقد سيطرت العاطفة على أجواء البيت الأبيض مع تلك النقلة.





دموع "إيفانكا ترامب"

كان مشهد الدموع الأول في هذا اليوم لـ ابنة دونالد ترامب "إيفانكا" والتي فاضت عينيها بالدموع وهي تستمع إلى خطاب والدها الأخير كرئيس بعد أن غادر البيت الأبيض إلى الأبد.





رغم ما زعم من خلافات بينها وبين والدها بسبب فكرة حضورها حفل تنصيب الرئيس الـ46، إلا أن العاطفة ساقت "إيفانكا " البالغة من العمر 39 عامًا، والتي أصبحت عاطفية عند وداع والدها سنواته الأربع في المنصب.





أبناء ترامب

زرفت إيفانكا دموعها بينما ظهر "إيريك ترامب" والأخ الأكبر "دون جونيور"و"تيفاني ترامب" وهم يقاومون الدموع، عند مشاهدة والدهم دونالد ترامب يلقي خطابه الأخير كرئيس للولايات المتحدة.





الرئيس الأمريكي "جو بايدن"

قبل لحظات من حفل التنصيب، تساقطت دموع "جو بايدن" خلال كلمته التي وجه فيها الشكر إلى موظفيه.





ظلت الدموع حبيسة إلى أن ذكر ابنه الراحل "بو بايدن"قائلًا :"إنه كان ينبغي أن يكون بو الذي كان على وشك أداء اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة رقم 46".





أوبرا وينفري

لم تكن الدموع مقتصرة على الرؤساء أو أبنائهم أو حتى من حضر حفل التنصيب من قلب الحدث، بل امتد إلى المتابعين للحفل من وراء الشاشات، انهمرت دموع "أوبرا وينفري" عند أداء نائبة الرئيس الأمريكي "كاميلا هاريس".



