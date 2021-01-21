ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استبعاد بدر بانون من مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الخميس 21/يناير/2021 - 04:11 م
بدر بانون
بدر بانون
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم

استبعد بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى المغربى بدر بانون مدافع الفريق من قائمة مباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد الأهلي we بالسلام في إطار منافسات الأسبوع التاسع لبطولة الدوري.


وجاء الاستبعاد بسبب إصابته بنزلة برد .

 

وأعلن الجهاز الفنى للأهلى تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة المقاولون العرب .

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم-  أيمن أشرف- علي معلول - محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي -  أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمود كهربا .

خط الهجوم : والتر بواليا. 

على دكة البدلاء : مصطفى شوبير ـ حمزة علاء - طاهر محمد طاهر ـ سعد سمير ـ صلاح محسن ـ   عمرو السولية - محمد شريف - مروان محسن - أحمد رمضان بيكهام.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مفاجآت فى تشكيل الأهلى أمام أبو قير فى كأس مصر

شريف في الهجوم.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري ‏

بواليا مهاجم الأهلي الجديد في مدرجات ملعب السلام ..فيديو

الظهور الأول لـ بواليا.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري.. بدلاء الأهلى فى مواجهة سيراميكا كليوباترا

على طريقة محمد صلاح.. موسيماني يحتسي الشاي في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

تأجيل مباراة الأهلى والمريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

رسميا.. وادي دجلة يعلن إقالة بابافاسيليو من تدريب الفريق

مجاهد شايل سيفه.. 5 أخطاء كارثية لـ رئيس الجبلاية المعين تهدد الكرة المصرية

قتلت 600 فتاة وشربت دماءهن.. تعرف على ملكة الدم أبشع مجرمة في تاريخ البشرية

ارتفاع حالات كورونا في السعودية وتأجيل مواعيد الجرعة الأولى للقاح.. أعرف السبب

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام

في ذكرى ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن المصمم العالمي كريستيان ديور