ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نأمل في تنفيذ التزاماتنا.. السودان يوجه رسالة مهمة لـ جو بايدن

الخميس 21/يناير/2021 - 04:33 م
عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
Advertisements
محمد عثمان
دعا رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تأكيد وتنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق كلا البلدين.

وقال حمدوك عبر حسابه على موقع "تويتر": "يطيب لي أن أتوجه بأخلص وأحر التهاني إلى الرئيس جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس، وذلك بمناسبة تنصيبهما اليوم — هذا يومٌ تاريخي للولايات المتحدة وللديمقراطية في العالم".

وأضاف: "إنني أتطلع كثيرًا إلى مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية، وتعميق صلاتنا، وتأكيد وتنفيذ التزاماتنا، وتوسيع الشراكة بيننا لمنفعة شعبينا".

وكان بايدن أدى اليمين الدستورية أمس في الكونجرس الأمريكي، خلال مراسم احتفال رسمية، وتعهد بإعادة القيادة الأمريكية في العالم وتوحيد البلاد التي قسمتها السياسة والصراعات الحزبية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نتنياهو يكسر الجمود مع بايدن بمكالمة دافئة

بايدن: أتطلع للعمل مع الرئيس القبرصي وحكومته

عقب حفل التنصيب.. نتنياهو يوجه رسالة إلى بايدن.. ويشكر ترامب لهذه الأسباب

رئيس وزراء كندا مهنئا بايدن: أتطلع للعمل معك في هذه الملفات

أمير قطر يغرد بالإنجليزية لتهنئة جو بايدن

بايدن يتوجه إلى البيت الأبيض لممارسة مهامه

ترشيحاتنا

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي اليوم في الدوري

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

ضعي الحلبة على شعرك وشاهدي ماذا يحدث

مزيفة وخادعة.. جسد ميلانيا ترامب يفضح أسرارها ومشاعرها الحقيقية

10 مميزات بتطبيق تيليجرام تجعلك تستغني عن واتساب إلى الأبد.. اعرفها

حد أدنى للأجور وإلغاء الفصل التعسفي.. أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام

في ذكرى ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن المصمم العالمي كريستيان ديور