بسعر أغلى.. شاومي تخطط لإطلاق سلسلة Redmi Note 10 الشهر المقبل

أشارت أحدث التسريبات إلى أن شركة شاومي تستعد لإطلاق هاتفي Redmi Note 10 و Redmi Note 10 Pro في الهند، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة الصينية إصدارتها الجديدة للجماهير في دولة جنوب آسيا في شهر فبراير المقبل.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستأتي سلسلة Redmi Note 10 بسعر مرتفع عن سابقتها، وذلك لسببين أولهما أن تشكيلة Redmi Note 9 لم تحقق توقعات الشركة من حيث إيرادات وأرباح مبيعاتها، وثانيا لمنافسة أحدث أجهزة العلامة التجارية ريلمي.









ومن المتوقع أن يعمل هاتف Redmi Note 10، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 750G، مع أربع كاميرات خلفية وشاشة من نوع LCD، بقياس 6.67 بوصة.





وبينما تشير التسريبات أن هاتف Redmi Note 10 Pro، سيتمتع بشاشة أفضل وبطارية أكبر من الإصدار العادي.





وبالنسبة لهاتف Xiaomi Mi 11، تخطط شاومي لإطلاق الجهاز في الهند بخيارين للذاكرة الأول بسعة 8 + 128 جيجابايت، ونموذج آخر بسعة 8 + 256 جيجابايت.





وسيكون هناك أيضًا نسخة مخففة تسمىXiaomi Mi 11 Lite، ستتوفر في ثلاث خيارات لونية هي الوردي والأزرق والأسود، إلى جانب ثلاث خيارات للذاكرة هي 8 + 128 جيجابايت، و6 + 64 جيجابايت، و8 +128 جيجابايت.



