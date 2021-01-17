ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاومي تستعد لإطلاق هاتفها الخارق Poco M3 في دولة جديدة.. السعر والمواصفات

الأحد 17/يناير/2021 - 10:14 ص
هاتف POCO M3
هاتف POCO M3
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تستعد شركة شاومي لإطلاق النسخة العالمية من هاتف Poco M3 الذي تم طرحه في نوفمبر الماضي بالصين فقط، يوم 21 يناير الجاري لأولى الدول وهي إندونيسيا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أوضح حساب شركة شاومي الأندونيسي على موقع "تويتر" أن الحدث إطلاق هاتف POCO M3، سيبدأ في تمام الساعة 7.30 مساء بالتوقيت المحلى وسيتم بثه مباشرة على موقع يوتيوب.


وتم تشغيل هاتف POCO M3 بمعالج جديد من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 662 يناسب الفئة المتوسطة من الهواتف، والذي يقدم أفضل أداء وكفاءة أعلى فى استهلاك الطاقة، والذي ياتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD. 


ويتميز هاتف POCO M3، بشاشة قياس 6.53 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة +FHD، وبدقة  2340×1080 بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 60 هرتزا فى الثانية، بالإضافة إلى طبقة حماية Gorilla Glass 3 من الكسر والخدش، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف. 

ويأتى هاتف POCO M3 بـ 3 كاميرات خلفية، الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا بزاوية واسعة 16 ميجا بيكسل، أما الثالثة فتأتى بمستشعر ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفى فتبلغ دقتها 8 ميجابيكسل.

ويحتوى هاتف POCO M3 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع اللاسلكى بقوة 18 وات، كما تدعم الشحن السلكى، مع بلوتوث 5.0، ومقبس صوت 3.5 مللم ، مع نظام تشغيل أندرويد 10 ، وكذلك واجهة مستخدم للسوفت وير MIUI 12 . 

ويبلغ سعر هاتف POCO M3 في الصين حوالى 150 دولارا لأصغر نسخة أى ما يعادل حوالى 2350 جنيها مصريا، أما نسخة 128 فتبلغ 170 دولارا أى ما يعادل حوالى 2660 جنيها مصريا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاومي تعلن الموعد الرسمى لإطلاق هاتف Poco M3

بدقة 200 ميجا بيكسل.. تسريبات تكشف الإمكانات الخارقة لهاتف Mi 11 Pro من شاومى

بتصميم غير تقليدي.. تسريب مواصفات هاتف شاومي القادم Poco M3

قبل ساعات من إطلاقه.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Poco M3

ببطارية 6000 مللي أمبير.. شاومي تطلق هاتف POCO M3 .. فيديو

شاومي تطلق أحدث هواتفها في الأسواق بسعر منافس.. أيهما أفضل POCO M3 أم Redmi Note 9 Pro

ترشيحاتنا

بعد وصوله لـ 1827 دولارًا.. خبيرة تكشف سر هبوط أسعار الذهب في مصر

شاهد.. أنجلينا جولي تظهر مع ابنتها بالتبني في شوارع لوس أنجلوس

بإطلالة عصرية.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

بنسبة 99.4%.. عالم مصري يخترع جهازا لتوليد أعلى طاقة من الشمس | فيديو

ينتشر في 210 دول والعراق الأولى عربيا.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 93 مليونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي