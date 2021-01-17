شاومي تستعد لإطلاق هاتفها الخارق Poco M3 في دولة جديدة.. السعر والمواصفات

تستعد شركة شاومي لإطلاق النسخة العالمية من هاتف Poco M3 الذي تم طرحه في نوفمبر الماضي بالصين فقط، يوم 21 يناير الجاري لأولى الدول وهي إندونيسيا.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أوضح حساب شركة شاومي الأندونيسي على موقع "تويتر" أن الحدث إطلاق هاتف POCO M3، سيبدأ في تمام الساعة 7.30 مساء بالتوقيت المحلى وسيتم بثه مباشرة على موقع يوتيوب.









وتم تشغيل هاتف POCO M3 بمعالج جديد من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 662 يناسب الفئة المتوسطة من الهواتف، والذي يقدم أفضل أداء وكفاءة أعلى فى استهلاك الطاقة، والذي ياتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD.









ويتميز هاتف POCO M3، بشاشة قياس 6.53 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة +FHD، وبدقة 2340×1080 بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 60 هرتزا فى الثانية، بالإضافة إلى طبقة حماية Gorilla Glass 3 من الكسر والخدش، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.





ويأتى هاتف POCO M3 بـ 3 كاميرات خلفية، الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا بزاوية واسعة 16 ميجا بيكسل، أما الثالثة فتأتى بمستشعر ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفى فتبلغ دقتها 8 ميجابيكسل.





ويحتوى هاتف POCO M3 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع اللاسلكى بقوة 18 وات، كما تدعم الشحن السلكى، مع بلوتوث 5.0، ومقبس صوت 3.5 مللم ، مع نظام تشغيل أندرويد 10 ، وكذلك واجهة مستخدم للسوفت وير MIUI 12 .





ويبلغ سعر هاتف POCO M3 في الصين حوالى 150 دولارا لأصغر نسخة أى ما يعادل حوالى 2350 جنيها مصريا، أما نسخة 128 فتبلغ 170 دولارا أى ما يعادل حوالى 2660 جنيها مصريا.