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تكنولوجيا

رسميا.. شاومي تعلن عن هاتف Redmi Note 9T بتقنية الـ 5G.. سعر ومواصفات

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:02 م
هاتف Redmi Note 9T
هاتف Redmi Note 9T 5G
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن هاتفها الأحدث Redmi Note 9T 5G، والذي يعد نسخة مطابقة لإصدار العلامة التجارية الصينية السابق Redmi Note 9 5G، ولكن مع بعض الاختلافات الصغيرة نستعرضها إليك فيما يلي.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف شاومي Redmi Note 9T 5G، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.53 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، وبمعدل تحديث قدره 60 هرتزا في الثانية، بها نوتش على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.25.


ويقدم هاتف Redmi Note 9T 5G، ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق، ومستشعر آخر بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير الماكرو.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

ويعمل هاتف Redmi Note 9T 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتيك من نوع Dimensity 800U، بدقة تصنيع 7 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 و 128 جيجابايت.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

ويحتوي هاتف Redmi Note 9T 5G، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتوفر الهاتف بخياراين لونين هم البنفسجي والرمادي.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

ويتوفر هاتف Redmi Note 9T 5G، مقابل سعر حوالي 199 يورو (أي ما يعادل 3,826 جنيها مصريا)، لنسخة 4 + 64 جيجابايت، وبسعر 249 يورو (أي ما يعادل 4788 جنيها مصريا) لإصدار 4 + 128 جيجابايت.
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