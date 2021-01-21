زلزال يضرب محافظات سورية

أفاد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن السكان في محافظات اللاذقية و حمص و طرطوس و دمشق شعروا بهزة أرضية منذ قليل .





وأشارت الوكالة السورية الي مارصده المرصد الاوربي للزلازل بأن هزة أرضية شدتها 5.4 درجات على مقياس ريختر ضربت جزيرة قبرص.





فيما شعر أهالي بيروت والجنوب وجبل لبنان بهزة أرضية بحسب ما أورده وسائل الإعلام اللبنانية دون ذكر تفاصيل جديدة.





وكانت مدينة ازمير التركية شهدت زلزال بقوة 4.5 بمقياس ريختر، اليوم الخميس، وذلك وسط مخاوف من تكرار مأساة العام الماضي 2020.





وشهدت مدينة إزمير التركية، زلزال مدمر في أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل المئات، ووقع زلزال في 30 أكتوبر من العام الماضي أعقبته ألف و713 هزة ارتدادية، 45 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.



