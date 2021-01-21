زوجي يريد إسقاط جنين في الشهر الأول بسبب الفقر ماذا أفعل ؟ عالم أزهري يجيب

أرسلت سيدة سؤالا تقول فيه: " أنا حامل بشهر الأول وزوجي لم يرد هدا الجنين ويريد مني اسقاطه لضعف الحالة المادية ، هل أفعل ما يريد أم لا؟





رد الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا أنه لا يجوز ، ولا تطيعِه في ذلك ، قال تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) ، ولعل ذلك الجنين هو الذي يكون سببا في توسيع الرزق، وهو الذي يبر بكم عند الكبر والحاجة إليه .



