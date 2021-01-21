أفشة يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي فى شباك المقاولون العرب

فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE"بمدينة السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .





سجل الهدف الثالث للاهلي محمد مجدي أفشة فى الدقيقة 81 من زمن المباراة ، بعد عرصية متقنة من محمد هاني من الناحية اليمنى ليستلمها صلاح محسن ويهيأها لأفشة الذي بدورع سدد كرة أرضية تسكن شباك المقاولون العرب .





سجل هدف التعادل للأهلي محمد شريف فى الدقيقة 69 من زمن المباراة بعد متابعة لكرة حمدي العرضية من الناحية اليسري ليضع الكرة بقدمه فى مرمى المقاولون العرب مدركا هدف التعادل للأهلي .





وسجل هدف تقليص الفارق للأهلي اللاعب طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 52 من زمن المباراة بعد تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء لتعلن عن الهدف الاول للأهلي أمام المقاولون العرب .









وسجل الهدف الأول للمقاولون باسم علي فى الدقيقة 38 من زمن المباراة ، بعد تسديدة من الجانب الايمن تصطدم فى قدم ايمن اشرف وتغير اتجاه الكرة لتسكن شباك الحارس علي لطفي .









وضاعف سيف الدين الجزيري النتيجة في الدقيقة 44 بعدما حصل على تمريرة من محمد حمدي زكي الي وضعه في مواجهة المرمى ليسكنها الشباك.





سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث أمام ضيفه المقاولون العرب ، لتصبح النتيجة 3-2 ،