ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أفشة يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي فى شباك المقاولون العرب

الخميس 21/يناير/2021 - 06:46 م
لاعبو النادي الأهلي
لاعبو النادي الأهلي
Advertisements
محمد رشاد
سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث أمام ضيفه المقاولون العرب ، لتصبح النتيجة 3-2 ،  فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE"بمدينة السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .

سجل الهدف الثالث للاهلي محمد مجدي أفشة فى الدقيقة 81 من زمن المباراة ، بعد عرصية متقنة من محمد هاني من الناحية اليمنى ليستلمها صلاح محسن ويهيأها لأفشة الذي بدورع سدد كرة أرضية تسكن شباك المقاولون العرب .

سجل هدف التعادل للأهلي محمد شريف فى الدقيقة 69 من زمن المباراة بعد متابعة لكرة حمدي العرضية من الناحية اليسري ليضع الكرة بقدمه فى مرمى المقاولون العرب مدركا هدف التعادل للأهلي .

وسجل هدف تقليص الفارق للأهلي  اللاعب طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 52 من زمن المباراة بعد تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء لتعلن عن الهدف الاول للأهلي أمام المقاولون العرب .


وسجل الهدف  الأول للمقاولون باسم علي فى الدقيقة 38 من زمن المباراة ، بعد تسديدة من الجانب الايمن تصطدم فى قدم ايمن اشرف وتغير اتجاه الكرة لتسكن شباك الحارس علي لطفي .


وضاعف سيف الدين الجزيري النتيجة في الدقيقة 44 بعدما حصل على تمريرة من محمد حمدي زكي الي وضعه في مواجهة المرمى ليسكنها الشباك.    

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

عمرو أديب بعد فوز الأهلى على الاتحاد: ممكن يفقد نص البطولات اللى أخدها فى هذه الحالة

محمد صلاح يعادل النتيجة لـ ليفربول بهدف في شباك فولهام

صاحب اللقب يبدأ الموسم الجديد بالفوز على مصر للمقاصة 3-1.. فيديو

شاهد.. ملخص مباراة الأهلي ومصر للمقاصة وثلاثية فوز الأحمر

مشادة بين السولية ومحمد شريف.. كهربا يكشف تفاصيل الواقعة ..فيديو

ترشيحاتنا

النيابة العامة تعلن عن حاجتها لموظفين لإدارات النيابات

بعد بقاء ساسي ومصطفى محمد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن ميركاتو الزمالك الشتوي

وزير التعليم: سنعلن تفاصيل استكمال الدراسة والامتحانات.. 14 فبراير

تحتاج لـ 62 هدفا .. الاتحاد التشيكي يصدم رونالدو في لقب الهداف التاريخي

عقوبة رادعة .. ماذا حدث مؤخرًا في واقعة تورتة الجزيرة

احترس حتى لا تقع في محظور.. خالد الجندي: لا تسب إسرائيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور