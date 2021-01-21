ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليست أخلاق إعلامي.. ميدو يتعرض لهجوم شديد بعد سخريته من علي لطفي

الخميس 21/يناير/2021 - 07:59 م
ميدو
ميدو
Advertisements
مصطفى كرم
تعرض أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق لهجوم شديد من متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد سخريته من علي لطفى حارس مرمي النادي الأهلي.

وغرد ميدو قائلا "‏بعد أداء علي لطفي في الشوط الأول أنباء عن تخفيض عقوبة الشناوي لنص ماتش".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎طب ما تقول لنا يا خفيف على اي أساس وأي بند من اللايحة تم ايقاف الشناوي المباراة الواحدة دي اصلا؟ هم يعملوا جريمة في حقنا ولما يحاولوا يخففوها تتحسب مجاملة علينا؟!" و"‏‎ولما اندهلك مجدي قاضيه دلوقت؟" و"‏‎والله متناقض لما بشوفك بتصعب عليا لما بشوفك وانت بتحاول تكسب تعاطف جمهور الاهلي معاك عشان البرنامج ينجح لأنك عارف عمر ما جمهور الزمالك ينجح برنامج انت ضعيف ياميدو زي جمهورك" و"‏‎مش أخلاق إعلامي محترم خالص ارتق بمستواك".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام ضيف المقاولون العرب، بعد إن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر اللاعب محمد شريف، بعدها سجل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاثة عن طريق محمد مجدي افشة.  

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 20 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، فى انتظار ما ستسفر عنه مباراة الزمالك وأسوان فى نفس الجولة ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الحادي عشر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي "البطل" يصطدم بالاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.. الليلة

كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة

طاهر محمد طاهر يشارك لأول مرة مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

بنتيجة 2-1 .. وادي دجلة يقتنص فوزًا غاليًا من المقاولون في الدوري

الأخطبوط محمد الشناوي يدعم علي لطفي قبل موقعة المقاولون العرب

ترشيحاتنا

فستان جريء.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

رغم تخفيه بسبب شذوذه.. مؤسس مشروع لينكولن يطلق حملة للسخرية من وداع ترامب

الموعد الجديد لمباراة الأهلى والمريخ السودانى بأبطال إفريقيا

للمصابين بالأرق.. أفضل طرق للحصول على نوم متصل

علي جمعة يكشف كيف يكون حسن الظن بالله

ليست أخلاق إعلامي.. ميدو يتعرض لهجوم شديد بعد سخريته من علي لطفي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتكلم قليل.. دراسة تؤكد انتقال فيروس كورونا أثناء التحدث

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة