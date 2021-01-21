مصرع 6 سوريين من أسرة واحدة في حادث على صحراوي بني سويف

لقى 7 أشخاص مصرعهم من بينهم 6 سوريين من أسرة واحدة، فيما أصيبت طفلة سورية واخر مصري فى حادث تصادم سيارتي ملاكى وأخرى نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وأخرى نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى أمام مصنع أحد مصانع الأسمنت مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص بينهم 6 سوريين من أسرة واحدة، وأصيبت طفلة سورية، وآخر مصرى
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وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث الست للسوريين وهم "محمد عبد الله كدرو"، وطفليه"عبد الله و"سلطان" وجمعه عبدالله كدرو وطفلته "رسول" ونسرين حمدين، ومصرى يدعى كريم ربيع محمد ومقيم بحى السلام القاهرة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العام.
وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة 7 أشخاص، هم: "محمد عبدالله كدرو" و"جمعة عبدالله كدرو" و"نسرين حمادين" والأطفال "سلطان محمد عبدالله كدرو" و"عبدالله محمد عبدالله كدرو" و"رسول جمعة عبدالله كدرو"، و"كريم ربيع احمد محمود" 21 سنة، سائق، مقيم أول السلام القاهرة، وأصيب شخصين آخرين و"سوريا محمد عبدالله كدرو" 10 سنوات تقريبًا، بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وفي حالة غياب تام عن الوعي، و"رجل" 50 سنة تقريبًا، مجهول البيانات، مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وفي حالة غياب تام عن الوعي.
فيما أصيبت طفله وتدعى سورية محمد عبد الله كدرو، وربيع محمد أحمد وتم نقلهما لقسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم
ودلت التحريات الأولية إلى تصادم سيارة ملاكي رقم 1697 ي ق ر ، وسيارة ملاكي رقم 326 ب س ص ،وسيارة تقل رقم 2691 ه ي ب، ومقطوره رقم 9324 ي ل ج وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.