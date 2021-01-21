مصرع 6 سوريين من أسرة واحدة في حادث على صحراوي بني سويف

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وأخرى نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى أمام مصنع أحد مصانع الأسمنت مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص بينهم 6 سوريين من أسرة واحدة، وأصيبت طفلة سورية، وآخر مصرى

إقرأ ايضا :

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة 7 أشخاص، هم: "محمد عبدالله كدرو" و"جمعة عبدالله كدرو" و"نسرين حمادين" والأطفال "سلطان محمد عبدالله كدرو" و"عبدالله محمد عبدالله كدرو" و"رسول جمعة عبدالله كدرو"، و"كريم ربيع احمد محمود" 21 سنة، سائق، مقيم أول السلام القاهرة، وأصيب شخصين آخرين و"سوريا محمد عبدالله كدرو" 10 سنوات تقريبًا، بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وفي حالة غياب تام عن الوعي، و"رجل" 50 سنة تقريبًا، مجهول البيانات، مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وفي حالة غياب تام عن الوعي.