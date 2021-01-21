طبيب عن فحوصات كورونا: التحاليل قد تخطئ.. والعبرة بالأعراض

رد الدكتور أسامة حمدي استاذ السكري فى مستشفيات جامعة هارفارد الأمريكية، على سؤال " هناك أحد المواطنين أجرى التحاليل الخاصة بكورونا وتبين أنها سلبية ولكن مازال فاقدًا لـ حاسة الشم و التذوق".





وقال إن الشخص عليه أن يستمر فى العلاج، موضحًا أن اى تحاليل يكون بها نسبة حساسية و نسبة تأكيد، فمن الممكن أن تكون التحاليل غير صحيحة، فالتحاليل ليست معبرة عن الأمر.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " مصر الأصل " المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن المواطن عندما يتناول أدوية كورونا فى فترة متقدمة تكون النتيجة أفضل.





ولفت إلى أن الشخص الذى يعانى من أكثر من عرض خاص بكورونا عليه أن يعزل نفسه، وعليه أن يتناول الدواء.





وأشار إلى أن الجميع فى هذه الفترة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها وزارة الصحة و الخاصة بالتباعد و ارتداء الكمامة و النظافة.



