ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب عن فحوصات كورونا: التحاليل قد تخطئ.. والعبرة بالأعراض

الخميس 21/يناير/2021 - 08:07 م
كورونا
كورونا
Advertisements
البهي عمرو
رد الدكتور أسامة حمدي استاذ السكري فى مستشفيات جامعة هارفارد الأمريكية، على سؤال " هناك أحد المواطنين أجرى التحاليل الخاصة بكورونا وتبين أنها سلبية ولكن مازال فاقدًا لـ حاسة الشم و التذوق".

وقال إن الشخص عليه أن يستمر فى العلاج، موضحًا أن اى تحاليل يكون بها نسبة حساسية و نسبة تأكيد، فمن الممكن أن تكون التحاليل غير صحيحة، فالتحاليل ليست معبرة عن الأمر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " مصر الأصل " المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن المواطن عندما يتناول أدوية كورونا فى فترة متقدمة تكون النتيجة أفضل.

ولفت إلى أن الشخص الذى يعانى من أكثر من عرض خاص بكورونا عليه أن يعزل نفسه، وعليه أن يتناول الدواء.

وأشار إلى أن الجميع فى هذه الفترة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها وزارة الصحة و الخاصة بالتباعد و ارتداء الكمامة و النظافة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ 3 خطوات.. طرق التغلب على فقدان حاستي التذوق والشم لدى مرضى كورونا

الممنوع والمرغوب في النظام الغذائي السليم لمرضى كورونا.. و3 طرق للتغلب على فقدان حاستي الشم والتذوق

علامة تشير للإصابة وللتعافي من فيروس كورونا.. تعرف عليها

جمال شعبان يحذر من الموجة الثانية لـ كورونا ويحدد ذروتها

الأشعة قبل مرور ٤ أيام من ظهور الأعراض غير مفيدة.. صحة دمياط تكشف مفاجآت حول الإصابة بفيروس كورونا

للمتعافين من فيروس كورونا.. متى تستعيد حاستي الشم والتذوق

ترشيحاتنا

بـ خطأ من علي لطفي .. المقاولون العرب يضيف الهدف الثاني أمام الأهلي

اتحاد الكرة: مباراة مصر للمقاصة ووادي دجلة 20 فبراير

وزير التعليم: سنعلن تفاصيل استكمال الدراسة والامتحانات.. 14 فبراير

أطلب تدخل الأعلى للإعلام| تامر أمين يحذر المواطنين من جريمة نصب في البرامج

تعلموا من خطأ جيلنا.. متعب يوجه نصيحة للاعبي الأهلي قبل مونديال الأندية

مستشار الرئيس للصحة: شرط وحيد للتعافي من كورونا وإنهاء العزل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتكلم قليل.. دراسة تؤكد انتقال فيروس كورونا أثناء التحدث

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة