سفير روسيا في واشنطن: لا يوجد اتصال بـ الرئيس بايدن حتى اللحظة

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الخميس، إن السفارة الروسية لم تجر أي اتصالات بعد مع الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن.
وقال أنتونوف في مقابلة مع قناة روسيا 1 تي في تشانيل: "إنها الساعة 11:30 صباحًا الآن في واشنطن العاصمة، ولم يكن للسفارة أي اتصالات بعد مع إدارة بايدن".
وأدى بايدن اليمين وتولى منصب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة يوم الأربعاء.
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وقال أنتونوف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية في وقت سابق، إن الدبلوماسيين الروس يعتزمون إقامة اتصالات منتظمة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وأضاف السفير الروسي أن الإدارة الجديدة يجب أن تُمنح الوقت لاتخاذ قرار بشأن أولويات السياسة الخارجية ومقارباتها، ويجب الحكم على مسارها الدولي على أساس الإجراءات وليس الخطاب قبل الانتخابات.
ومع ذلك، قال أنتونوف أيضًا إن الاجتماعات المحتملة بين الرئيسين الروسي والأمريكي وكبار الدبلوماسيين في البلدين في عام 2021 ستعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك تطبيع الوضع الوبائي وجدول أعمال الاجتماعات وإمكانية التواصل على هامش التعددية.
وقال السكرتير الصحفي للكرملين ديمتري بيسكوف في وقت سابق من الأسبوع، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يخطط بعد لإجراء اتصالات مع بايدن.
وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا قد أقامت بالفعل اتصالات مع فريق بايدن وتجري محادثات بشأن محادثة هاتفية محتملة بين بوتين وبايدن ، قال بيسكوف "ليس بعد".