ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة البيئة: الرئيس وجه باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 09:16 م
السيسي
السيسي
Advertisements
محمد القاضي
قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن جهود وزارة البيئة تسعى إلى الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي وجه بتطوير القطاع البيئي في أوائل عام 2019، وتغيير لغة الحوار.

وأشارت إلي أن الرئيس السيسي وجه باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، كما وجه أيضا بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت أن هناك توجها لدمج البعد البيئي في قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات عن طريق النهج الجديد الذي يتناول قضايا البيئة وتغير المناخ وهو ما تمثل في قيام وزارة المالية بطرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة تناقش مع بعثة صندوق النقد الدولى خطوات مصر نحو التعافى الأخضر

ياسمين فؤاد: الرئيس دعم ملف تغيير البيئة كي تكون في قلب الاقتصاد

وزيرة البيئة: نعمل على التخلص من السحابة السوداء والحفاظ على المحميات الطبيعية

للحد من مصادر التلوث.. بروتوكول بين جهاز شئون البيئة ونادى روتاري

السيسي يوجه بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة

ترشيحاتنا

لجنة مختصة للتحقيق.. وزير الرياضة يكشف تطورات واقعة سيدات الجزيرة

عشان يرجع لمستواه.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء حسين الشحات أمام المقاولون

عدلي القيعي: الأهلي حصل على جزء من حقه بعد تخفيض عقوبة الشناوي

هتنزل المرّادي.. تامر أمين يهاجم اتحاد الكرة على الهواء

ميدو معلقا على أداء حارس الأهلي: تخفيض عقوبة الشناوي لـ"نص ماتش"

عاجل.. انفجار يهز أرجاء ملعب في لبنان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وسهلة.. أفضل علاج لـ فيروس كورونا في المنزل

اتكلم قليل.. دراسة تؤكد انتقال فيروس كورونا أثناء التحدث

غرف سرية وسينما ومسرح.. تفاصيل البيت الأبيض من الداخل | صور