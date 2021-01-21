وزيرة البيئة: الرئيس وجه باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة.. فيديو

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن جهود وزارة البيئة تسعى إلى الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة.





وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي وجه بتطوير القطاع البيئي في أوائل عام 2019، وتغيير لغة الحوار.





وأشارت إلي أن الرئيس السيسي وجه باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، كما وجه أيضا بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية.





وأوضحت أن هناك توجها لدمج البعد البيئي في قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات عن طريق النهج الجديد الذي يتناول قضايا البيئة وتغير المناخ وهو ما تمثل في قيام وزارة المالية بطرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار.