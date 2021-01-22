القومي للبحوث الفلكية: اقتران المريخ بهذا الكوكب اليوم

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق بالمعهد ، أنه سيكون هناك اقتران بين كوكبي المريخ وأورانوس مساء اليوم الجمعة 22 من الشهر الجاري .
وأوضح خلال تصريحات خاصة ، أننا سنشهد هذا الاقتران في سماء القاهرة بعد غروب الشمس مباشرة وحتى منتصف الليل .
وأضاف "تادرس" أنه سيكون من الصعب رؤية كوكب أورانوس بالعين المجردة ، لذلك تتطلب رؤيته استخدام تلسكوب .
وكان القومي للبحوث الفلكية قد أعلن عن اقتران القمر بكوكب المريخ ، مساء أمس الأربعاء الموافق 20 من يناير الجاري .
حيث تم رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة وذلك بعد غروب الشمس مباشرة وحتى منتصف الليل .
جدير بالذكر ، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يقوم باستقبال جميع الأسئلة والاستفسارات ، من قبل هواة الفلك والإجابة عليها وكذلك تعريفهم بهذه الظواهر الفلكية .