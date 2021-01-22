شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟





قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن شخصية اليوم في علم الأرقام، إذا كنت مولودا في يوم 22 يناير فإن ذلك يعني أنك تميل للتعلق بجذورك وأصولك.





وتابعت خبيرة الأبراج لديك أيضا روح إخلاص، وتحب التميز وتتمتع بشخصية ثرية، لكنك تميل للعناد والمقاومة كثيرا.





وقدمت نصيحة: عام 2021 هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.