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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:32 ص
علم الارقام
علم الارقام
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حياة عبد العزيز
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 18 ديسمبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن شخصية اليوم في علم الأرقام، إذا كنت مولودا في يوم 18 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك معتد بنفسك وتمتلك إصرارا وقدرة على توطيد علاقاتك بسهولة.

وتابعت خبيرة الأبراج أنت أيضا مبتكر وينفعك ما لديك من روح خيال.

وقدمت نصيحة: عام 2021 يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.
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شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟