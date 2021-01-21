بعد التصفية.. رسالة مهمة من وزير قطاع الأعمال للعاملين في شركة الحديد والصلب

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب ، إن التصفية تعني بيع الأصول الخاصة بالشركة في مزادات علنية شفافة.





وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور": "الهدف من التصفية توفير أعلى عوائد من قرار لتوفير تعويضات العاملين وتوفير أموال الديون".





وتابع هشام توفيق:" تعويضات العاملين أولوية وسوف يتم التنفيذ خلال شهرين ورسالتي للعاملين في الحديد والصلب اطمنوا البيانات لدى وزارة القوى العاملة و سنبدأ المفاوضات لتوفير العويضات وتعتبر اولوية وحق مكفول".





وفي سياق متصل قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن شركة الحديد والصلب أسست في أواخر الخمسينيات، مشيرًا إلي أن كل طن يتم إنتاجه الشركة نخسر بسبب استخدام تكنولوجيا قديمة، مضيفًا أن الشركة خسرت نحو 15.6 مليار جنيه خلال العشرين سنة الأخيرة.





وأضاف توفيق في بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب رئاسة المستشار حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، :"لم نترك أي شيء يمكن من خلاله إصلاح الشركة ألا وقمنا به، ويعز علينا غلق مثل هذا الرمز ولكن هذا المصنع لا سبيل لتطويره، ولكن علشان ابقى علي مصنع لا أمل فيه علشان الأسم هذا غير مقبول، ولواعتذر للشعب يبقي اعتذار عن التأخير لمدة عام في اتخاذ القرار".