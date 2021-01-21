ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد التصفية.. رسالة مهمة من وزير قطاع الأعمال للعاملين في شركة الحديد والصلب

الخميس 21/يناير/2021 - 10:10 م
هشام توفيق
هشام توفيق
Advertisements
هاني حسين
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، إن التصفية تعني بيع الأصول الخاصة بالشركة في مزادات علنية شفافة.

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور": "الهدف من التصفية توفير أعلى عوائد من قرار  لتوفير تعويضات العاملين وتوفير أموال الديون".

 وتابع هشام توفيق:"  تعويضات العاملين أولوية وسوف يتم التنفيذ خلال شهرين ورسالتي للعاملين في الحديد والصلب اطمنوا البيانات لدى وزارة القوى العاملة و سنبدأ المفاوضات لتوفير العويضات وتعتبر اولوية وحق مكفول".

وفي سياق متصل قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن شركة الحديد والصلب أسست في أواخر الخمسينيات، مشيرًا إلي أن كل طن يتم إنتاجه الشركة نخسر بسبب استخدام تكنولوجيا قديمة، مضيفًا أن الشركة خسرت نحو 15.6 مليار جنيه خلال العشرين سنة الأخيرة.

وأضاف توفيق في بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب رئاسة المستشار حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، :"لم نترك أي شيء يمكن من خلاله إصلاح الشركة ألا وقمنا به، ويعز علينا غلق مثل هذا الرمز ولكن هذا المصنع لا سبيل لتطويره، ولكن علشان ابقى علي مصنع لا أمل فيه علشان الأسم هذا غير مقبول، ولواعتذر للشعب يبقي اعتذار عن التأخير لمدة عام في اتخاذ القرار".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال: بذلت جهودا مستميتة لإنقاذ شركة الحديد والصلب ..فيديو

لا أتعمد تصفية الحديد والصلب.. وزير قطاع الأعمال: تكنولوجيا المصنع من الستينات

وزير قطاع الأعمال: مرتاح لقرار تصفية الحديد والصلب.. ولا يوجد 1% نسبة أمل لتطويرها

معنديش حاجة أخبيها.. وزير قطاع الأعمال: لن يتم توزيع عمال الحديد والصلب على شركات أخرى

استجواب وبيان عاجل ولجنة تقصي حقائق.. البرلمان يفعل أدواته في أزمة «الحديد والصلب»

وزير الأعمال: مستعد لمواجهة النواب المعارضين لتصفية شركة الحديد والصلب

ترشيحاتنا

دا انتي شكلك أمه.. ريهام عبد الغفور تتعرض للتنمر بعد ظهورها مع زوجها

بعد التصفية.. رسالة مهمة من وزير قطاع الأعمال للعاملين في شركة الحديد والصلب

فستان جريء.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

وزيرة الصحة: انخفاض 50% فى إصابات كورونا لأول مرة من ديسمبر

طبيب من أمريكا: حصلت على لقاح فايزر وهذه أعراضه الجانبية| فيديو

نلعب كل 3 أيام.. كلوب يوضح سبب استبعاد صلاح من التشكيل الأساسي لليفربول أمام بيرنلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض

نيشان يكشف عن هويته في الحلقة السابعة من برنامج The Masked Singer- إنت مين؟

بسيطة وسهلة.. أفضل علاج لـ فيروس كورونا في المنزل