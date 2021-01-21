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أخبار العالم

ترامب يختار المحامي بوتش باورز للدفاع عنه خلال محاكمة العزل

الخميس 21/يناير/2021 - 10:55 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس السابق دونالد ترامب، اختار بوتش باورز ليكون محاميه خلال محاكمة العزل المرتقبة له أمام مجلس الشيوخ.

وأصبح باورز، المحامي السابق للحزب الجمهوري، المحامي المدافع عن ترامب في المحاكمة المرتقبة له بسبب أعمال الشغب في مبنى الكونجرس.

ولم يؤكد باورز هذا النبأ بعد، وفقًا لتقارير أمريكية.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، صرحت اليوم الخميس، بأنها غير قلقة حيال ما إذا كان قرار عزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سيقوض جهود توحيد الشعب الأمريكي أم لا.

وقالت بيلوسي ردًا على مراسل شبكة "سي.إن.إن الذي سألها عن إمكانية تقويض قرار عزل ترامب لجهود توحيد البلاد: "لا. أنا لست قلقة من ذلك".

وأضافت: "الحقيقة هو أن رئيس الولايات المتحدة متهم بالتحريض على العصيان. لا أعتقد أن قولنا دعونا ننسى ذلك ونمضي إلى الأمام يمكن أن يوحدنا.. هذه ليست الطريقة لإنشاء الوحدة".

وتابعت: "أنت لا تقول للرئيس افعل ما يحلو لك في آخر شهور من إدارتك.. فأنت ستحصل على بطاقة خروج إلى السجن مجانية".

وأوضحت بيلوسي أن مجلس الشيوخ أصبح مستعدًا الآن لاستقبال طلب الحزب الديمقراطي لمحاكمة ترامب.
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