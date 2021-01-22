أحمد السيد: موسيماني هز ثقة محمد شريف في نفسه وضغط بواليا

علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على فوز النادي الأهلي على المقاولون العرب ونجاحه في قلب تأخره إلى فوز في الشوط الثاني.





وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي بدأ بتشكيل خاطئ ولم يقدم الأداء الذي يليق بمستواه".





وتابع: "والتر بواليا لبه في نادي الجونة عكس لعبه في النادي الأهلي، فبواليا لو لم يسجل في أي مباراة مع الجونة لن يتحدث عليه أحد ولكن في الأهلي الأمر مختلف وعليه إحراز أهداف بشكل مستمر".





وأتم: "موسيماني ضغط بواليا وقام بهز ثقة محمد شريف بعدم وضعه على الدكة وكان من الواجب أن يعكس الموضوع وهو الدفع بشريف أساسيًا بينما يلعب ببواليا كبديلا".