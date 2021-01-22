أحمد السيد: موسيماني هز ثقة محمد شريف في نفسه وضغط بواليا

علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على فوز النادي الأهلي على المقاولون العرب ونجاحه في قلب تأخره إلى فوز في الشوط الثاني.
وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي بدأ بتشكيل خاطئ ولم يقدم الأداء الذي يليق بمستواه".
وتابع: "والتر بواليا لبه في نادي الجونة عكس لعبه في النادي الأهلي، فبواليا لو لم يسجل في أي مباراة مع الجونة لن يتحدث عليه أحد ولكن في الأهلي الأمر مختلف وعليه إحراز أهداف بشكل مستمر".
وأتم: "موسيماني ضغط بواليا وقام بهز ثقة محمد شريف بعدم وضعه على الدكة وكان من الواجب أن يعكس الموضوع وهو الدفع بشريف أساسيًا بينما يلعب ببواليا كبديلا".