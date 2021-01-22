أنا طبيعي.. ميرهان حسين: لقب "كيم كارداشيان الغلابة" بيبسطني

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.









يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 21 يناير

علقت الفنانة ميرهان حسن، على إطلاق لقب "كيم كارداشيان الغلابة" عليها، قائلة: "بيبسطني طبعا وبكون فخورة أن شبهها بس أنا طبيعي".وتابعت "حسن" خلال حوارها ببرنامج "<ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": الحاجات اللي بتزعلني صعبة وبعيدة ولكن تشبيهي بكيم كارداشيان مزعلنيش وأنا عادة لما حد بيشبهني بحد بقول لا بس التشبيه دا مفرحني".