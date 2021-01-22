ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أنا طبيعي.. ميرهان حسين: لقب "كيم كارداشيان الغلابة" بيبسطني

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:09 ص
الفنانة ميرهان حسن
الفنانة ميرهان حسن
Advertisements
إسراء صبري
علقت الفنانة ميرهان حسن، على إطلاق لقب "كيم كارداشيان الغلابة" عليها، قائلة: "بيبسطني طبعا وبكون فخورة أن شبهها بس أنا طبيعي".

وتابعت "حسن" خلال حوارها ببرنامج "<ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": الحاجات اللي بتزعلني صعبة وبعيدة ولكن تشبيهي بكيم كارداشيان مزعلنيش وأنا عادة لما حد بيشبهني بحد بقول لا بس التشبيه دا مفرحني".

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

 

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 21 يناير
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليلة خميس.. تفاصيل أحدث برنامج على شاشة MBC مصر

هاني شاكر وأحمد سعد في ظهور خاص ليلة رأس السنة.. تفاصيل

حمدي الميرغني وسليمان عيد وأحمد شيبه ضيوف "ليلة الخميس"

اليوم.. حمدي الميرغني وسليمان عيد وشيماء سيف وأحمد شيبة ضيوف برنامج ليلة الخميس

رانيا يوسف ومحمد ثروت وحسن شاكوش في ليلة الخميس

أحمد الفيشاوي ومريهان حسين ضيفا برنامج "ليلة الخميس"

ترشيحاتنا

عشان يرجع لمستواه.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء حسين الشحات أمام المقاولون

نانسي عجرم توجه رسالة غامضة لـ متابعيها

الصحة تعلن موعد تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والمقاولون فى الدوري .. فيديو

دولة خليجية توجه اتهاما لـ قطر .. لا تريد المصالحة

نجم الأهلي: محمد شريف يشبه نيمار.. ورفض ملايين من أوروبا والخليج من أجل الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كم من الوقت تستغرق أعراض فيروس كورونا؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 - 1 - 2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

دول أمريكا الجنوبية تستخدمه.. دواء للطفيليات يعالج عدوى كورونا