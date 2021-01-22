الأوقاف تعلن محاور المؤتمر الدولي للأعلى للشئون الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف محاور المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يومي ١٣ و ١٤ مارس ٢٠٢١ م -بإذن الله تعالى- تحت عنوان : " حوار الأديان والثقافات " ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) .





وقالت الأوقاف ينطلق المؤتمر في إطار دعوة الرئيس الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب ، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة ، تراعي الحفاظ على أمن الجميع ، وتعمل على تحقيق السلام الإنساني ، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة .

المحور الأول :

مفهوم الحوار وغاياته .

فالحوار لابد له من غاية يهدف إلى تحقيقها ، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف ، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا .

المحور الثاني :

عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد .

المحور الثالث :

الحوار والمشترك الإنساني : دينيًّا وثقافيًّا .

المحور الرايع :

الحوار واحترام خصوصية الآخر : دينيًّا

وثقافيًّا .

المحور الخامس :

أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني .

المحور السادس :

عوامل نجاح الحوار .