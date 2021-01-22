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ديني

الأوقاف تعلن محاور المؤتمر الدولي للأعلى للشئون الإسلامية

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:26 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف محاور المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يومي ١٣ و ١٤ مارس ٢٠٢١ م -بإذن الله تعالى- تحت عنوان :  " حوار الأديان والثقافات " ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) .

وقالت الأوقاف ينطلق المؤتمر في إطار دعوة الرئيس  الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب ، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة ، تراعي الحفاظ على أمن الجميع  ، وتعمل على تحقيق السلام الإنساني ، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة . 
المحور الأول : 
مفهوم الحوار وغاياته . 
فالحوار لابد له من غاية يهدف إلى تحقيقها ، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف ، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا .
المحور الثاني : 
عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد . 
المحور الثالث : 
الحوار والمشترك الإنساني : دينيًّا وثقافيًّا . 
المحور الرايع : 
الحوار واحترام خصوصية الآخر : دينيًّا 
وثقافيًّا . 
المحور الخامس : 
أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني . 
المحور السادس : 
عوامل نجاح الحوار . 
وسنعلن لاحقا على موقع الوزارة عن ضوابط المشاركة في المؤتمر .
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