الأوقاف تعلن محاور المؤتمر الدولي للأعلى للشئون الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف محاور المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يومي ١٣ و ١٤ مارس ٢٠٢١ م -بإذن الله تعالى- تحت عنوان : " حوار الأديان والثقافات " ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) .
وقالت الأوقاف ينطلق المؤتمر في إطار دعوة الرئيس الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب ، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة ، تراعي الحفاظ على أمن الجميع ، وتعمل على تحقيق السلام الإنساني ، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة .
المحور الأول :
مفهوم الحوار وغاياته .
فالحوار لابد له من غاية يهدف إلى تحقيقها ، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف ، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا .
المحور الثاني :
عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد .
المحور الثالث :
الحوار والمشترك الإنساني : دينيًّا وثقافيًّا .
المحور الرايع :
الحوار واحترام خصوصية الآخر : دينيًّا
وثقافيًّا .
المحور الخامس :
أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني .
المحور السادس :
عوامل نجاح الحوار .
وسنعلن لاحقا على موقع الوزارة عن ضوابط المشاركة في المؤتمر .