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برلمان

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:48 ص
استخراج تراخيص البناء
استخراج تراخيص البناء الجديدة
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أحمد أيمن

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس الأربعاء، بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.


يأتي ذلك تنفيذا لتوصيات اجتماع رئيس الوزراء باللجنة المسؤولة عن وضع النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء، نهاية العام الماضي، الذي أسفر عن إعلان عودة المباني في مصر من جديد، وذلك بعد علاج أخطاء المنظومة السابقة.


وفي هذا السياق، نستعرض الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة -في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- والتي جاءت كالآتي:


1. الشهادة الخاصة بصلاحية أعمال التراخيص. 


2. توكيل رسمي باسم المالك. 


3. صورة الرقم القومي الخاصة بصاحب الترخيص. 


4. 3 نسخ من الرسومات الهندسية الخاصة بالأرض على أن يتم اعتمادها من مكتب المجمعة المصرية. 


5. صورة بيان الأرض من الناحية التخطيطية أو الأشترطات على ان يتم اصدراها من الجهة الأدارية المختصة. 


6. حساب القيمة الخاصة بتكاليف الاعمال. 


7. صورة من ملكية الأرض. 


هذا وتهدف تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 إلى تذليل العقبات في استخراج تراخيص البناء، وتنظيم هذا الأمر من خلال وضع آلية جديدة لاستخراج رخص تراخيص البناء.

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