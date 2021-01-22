تموين الفيوم: ضبط سجائر مجهولة المصدر وضبط 3050 قطعة من السلع الغذائية

تمكنت حملة من إدارة تموين مركز الفيوم ، بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية تحت اشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم والمهندس مصطفى جلال مدير إدارة مركز الفيوم ثان والحملة برئاسة المهندس عماد زيدان رئيس الرقابة والمفتشين مجدى عمر و محمود أبوغرب ومحمد حسن واحمد إبراهيم وأحمد رمضان ومحمد لطفى.

من ضبط كميات كبيره من البيكنج بودر و عدد من عبوات الفانليا و شيبسى وزجاجات مشروبات غازيه منتهيه الصلاحيه ، بالاظافة لضبط علب سجائر مجهوله المصدر بناحية قرية زواية الكرادسه وقرية المندره بمركز ثان الفيوم ، وتحرر محاضر ضد المخالفين واخطرت النيابه العامة التى تولت التحقيق .

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شنت إدارة تموين مركز ابشواى حملة على الأسواق والمخابز بدائرة الإدارة ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، وعلى الجزارين ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.





جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وبرئاسة المهندس صديق ماضى مدير إدارة تموين ابشواى والمهندس ياسر رياض رئيس الرقابة التموينية بالإدارة و المفتشين محمود عبدالله وأشرف حسان وعلي فرحات وسامر سمير وأحمد نبيل.





وتمكنت الحملة من ضبط عدد 21 كيلو لحوم بلدى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرر محضر ضدالجزارين المخالفين وأخطرت النيابه العامة التى تولت التحقيق.









كما تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط نصف طن دقيق بلدى مخصصة للمخابز البلدية لتصرف صاحب مخبز بمدينة الفيوم بجزء من حصته بغرض بيعها بالسوق السوداء.





كما تم ضبط "242 "بطاقة تموينية لدى مخابز بلدية حيث ممنوع الاحتفاظ بالبطاقات بداخل المخابز، وذلك بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية بإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم والمهندس مصطفى جلال مدير إدارة مركز الفيوم ثان والحملة برئاسة المهندس عماد زيدان رئيس الرقابة والمفتشين مجدى عمر و محمد نبيه و محمود أبوغرب و محمد حسن وأحمد إبراهيم ومصطفى الشرقاوي.



