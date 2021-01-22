الأكبر بالشرق الأوسط.. مشروع بنبان للطاقة الشمسية سد عالي جديد في أسوان

قال المهندس سيد محمد فاروق، رئيس منطقة كهرباء مصر العليا، إن منطقة بنبان للطاقة الشمسة تعد أفضل مكان لتوليد الطاقة من الشمس، حيث يكون بها سطوع الشمس على مدار العام، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 8 ألاف فدان لإنشاء محطات توليد طاقة شمسية، والتى يعتبر من أكبر المشاريع على مستوى الشرق الأوسط، بل وعلى مستوى العالم.





وأضاف رئيس منطقة كهرباء مصر العليا خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "مصر الاولى"، أن المخطط لتوليد الطاقة الشمسية فى هذه المنطقة حوالى 2000 ميجا فولت أمبير، أى ما يمثل 90% من توليد السد العالى، موضحا أنه حاليا تم الوصول لتوليد 1465 ميجا فولت أمبير.





وتابع أنه عن قريب سيتم الوصول إلى 2000 ميجا فولت أمبير، لافتا إلى أن الشبكة تتحمل ضخ كل هذه الكمية من الطاقة الشمسية، حيث يتم عمل 32 شركة فى هذا المشروع.





وأكد أن الطاقة التى تولد من الطاقة الشمسية على جهد 22 كيلو فولت، متابعا أنه تم إنشاء أربع محطات محولات بمسمى بنبان 1 وبنبان 2 و3 و4.





وأشار إلى أن المنطقة من المتوقع دخلوها الخدمة بنهاية شهر يناير الجاري، مضيفا إلى أن إنشاء تلك المحطات كان يحتاج إلى أكبر عدد من العمالة غير المنتظمة، حيث فى البداية تعدى الـ 10 ألاف عامل وحاليا مقتصر الأمر على التشغيل وهم حوالى ألف فرد.



