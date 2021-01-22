ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأكبر بالشرق الأوسط.. مشروع بنبان للطاقة الشمسية سد عالي جديد في أسوان

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:03 ص
مشروع بنبان للطاقة
مشروع بنبان للطاقة الشمسية
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال المهندس سيد محمد فاروق، رئيس منطقة كهرباء مصر العليا، إن منطقة بنبان للطاقة الشمسة تعد أفضل مكان لتوليد الطاقة من الشمس، حيث يكون بها سطوع الشمس على مدار العام، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 8 ألاف فدان لإنشاء محطات توليد طاقة شمسية، والتى يعتبر من أكبر المشاريع على مستوى الشرق الأوسط، بل وعلى مستوى العالم.

وأضاف  رئيس منطقة كهرباء مصر العليا خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "مصر الاولى"، أن المخطط لتوليد الطاقة الشمسية فى هذه المنطقة حوالى 2000 ميجا فولت أمبير، أى ما يمثل 90% من توليد السد العالى، موضحا أنه حاليا تم الوصول لتوليد 1465 ميجا فولت أمبير.

وتابع أنه عن قريب سيتم الوصول إلى 2000 ميجا فولت أمبير، لافتا إلى أن الشبكة تتحمل ضخ كل هذه الكمية من الطاقة الشمسية، حيث يتم عمل 32 شركة فى هذا المشروع.

وأكد أن الطاقة التى تولد من الطاقة الشمسية على جهد 22 كيلو فولت، متابعا أنه تم إنشاء أربع محطات محولات بمسمى بنبان 1 وبنبان 2 و3 و4.

وأشار إلى أن المنطقة من المتوقع دخلوها الخدمة بنهاية شهر يناير الجاري، مضيفا إلى أن إنشاء تلك المحطات كان يحتاج إلى أكبر عدد من العمالة غير المنتظمة، حيث فى البداية تعدى الـ 10 ألاف عامل وحاليا مقتصر الأمر على التشغيل وهم حوالى ألف فرد.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مدينة الشمس.. صدى البلد في قلب مجمع بنبان بأسوان أعظم مشروع للطاقة النظيفة بالعالم.. فيديو

عقب فوز مشروع بنبان بجائزة التميز الحكومي العربي.. أشرف عطية: أسوان أصبحت عاصمة الطاقة الشمسية في العالم

السد العالي الجديد في مصر .. بنبان يحصد جائزة التميز الحكومي العربي ..يعد أكبر مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم واستعدادات لتصدير الإنتاج للسودان

أعظم مشروع للطاقة النظيفة بالعالم.. مشروع بنبان للطاقة الشمسية أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء على أرض أسوان.. ويحصل على جائزة التميز الحكومي العربي

ترشيحاتنا

تعرف على الشيخ الذي قرأ في أول صلاة تنقلها الإذاعة من مسجد الحسين

طفح يشبه الجدري المائي.. دراسة تحذر من علامات جديدة لـ فيروس كورونا

أحمد السيد: الأهلي قادر على تخطي بايرن ميونيخ والدوري الألماني ضعيف

نتنياهو يزور الإمارات والبحرين في فبراير المقبل.. تفاصيل

مدحت شلبي عن موسيماني: متكبر وعنيد ودمر شريف وبواليا

بصورة نادرة.. ابنة أبو بكر عزت تنعى أمها كوثر هيكل بكلمات حزينة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

بالأرز والفريك والبرغل.. طريقة عمل الحمام للشيف شربيني بـ 3 وصفات

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أسعار جديدة لـ سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021.. صور