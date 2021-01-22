شادو وهيروين.. ضبط 10 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية شملت عدد مدن ومراكز المحافظة وتحررت المحاضر اللازمة للمتهمين وأحيلوا للنيابات المختصة فتولت التحقيق.









وكانت المعلومات السرية قد وردت أمام اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية بقيام مجموعة من العاطلين بالإتجار بالمخدرات بقرى ومدن طوخ وبنها وقها وكفر شكر، فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بسرعة القبض على المتهمين وكشف هويتهم.





وبإعداد حملة مكبرة استهدفت أوكار المتهمين تمكن فريق البحث الجنائي من ضبط كل من "ع م ا" 18 عاما عاطل ومقيم بلتان التابعة لمركز طوخ والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 25352 سنة 2020م جنح مركز طوخ مخدرات ، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 400 جرام ومبلغ مالي 195 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة.





كما تم ضبط " م ر ع" 28 عاما عاطل ومقيم الشدية قسم أول بنها وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جراما ومبلغ 220 جنيه وهاتف محمول، و"ف ج ع" من مدينة قها وبحوزته كمية من الهيروين تزن 350 جرام، ومبلغ مالي 95 جنيه وهاتف محمول، و"ع م ع" 28 عام عاطل، ومقيم كفر تصفا التابعة لمركز كفر شكر، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 400 جرام ومبلغ مالي 180 جنيه وهاتف محمول.





من ناحية اخرى تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية من ضبط 6 عاطلين من بينهم ربة منزل وبحوزتهم كيلو ونصف هيروين وشادو واستروكس في حملة أمنية مكبرة على تجار المخدرات بدائرة القسم تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.