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فن

أرملة الفنان أبو بكر عزت.. وفاة الكاتبة كوثر هيكل

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:18 ص
أبو بكر عزت - كوثر
أبو بكر عزت - كوثر هيكل - وابنته سماح
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سعيد فراج
أعلن الدكتور خالد منتصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الكاتبة الكبيرة كوثر هيكل -أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت وحماة خالد منتصر- ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان. 

ونشر خالد منتصر، عبر صفحته على فيسبوك، صورة الراحلة كوثر هيكل، وعلق عليها قائلًا: «البقاء لله.. وداعًا الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقي من عرفت». 

وقدمت الراحلة كوثر هيكل عدد من الأعمال الفنية التي لا تنسى، أبرزها: «العاشقان، العذراء والشعر الأبيض، حبيبي دائمًا، علي ورق سلوفان، دمي ودموعي وابتسامتي، إمبراطورية ميم» ومسلسلات «علي نار هادية، اللحظات الأخيرة، عصفور في القفص». 
كوثر هيكل كوثر هيكل
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