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أخبار البلد

لنقل 6574 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 58 رحلة جوية

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:33 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الجمعة، 58 رحلة جوية بمعدل 43 رحلة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من 6574 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران، إنه تقرر تشغيل رحلات اليوم، إلى كل من جوانزو، بيروت، جدة، بغداد، الرياض، كازبلانكا، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، امستردام، نيويورك، أثينا، جوبا، فيينا، بودابيست، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، إربيل، و 11 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من  6574  راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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