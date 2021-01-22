اقتصاد القاهرة: نتلقى طلبات الدراسات العليا أونلاين أواخر فبراير





قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه سيتم بدء التقديمات للدراسات العليا بالكلية بدءا من أواخر فبراير القادم , حيث تكون التقديمات الكترونيا .





وأوضح "السعيد"، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء التقديمات أونلاين منعا للتجمعات داخل الكلية، على أن تتوافر في الطالب المتقدم الشروط التي تحددها الكلية، واجتياز الاختبارات التي تعقدها له، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للامتحانات الخاصة بطلاب مرحلة البكالوريوس، فالكلية منتظرة قرارات المجلس الاعلى للجامعات وتوجيهات مجلس الجامعة بشأنها ، فلم يتم تحديد الموعد النهائي الخاص بها حتى الان ولكن الكلية مستعدة لإجراؤها بأي طريقة سواء من خلال المنصات الالكترونية أو حضوريا في مقر الجامعة ، أو بالطريقتين .





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وتابع عميد الكلية، أن جداول الامتحانات ستكون بنفس ترتيب المواد كما هو ، لكن سيتم تغيير موعد الامتحانات فقط وفقا للأيام والمواعيد المقررة وقتها .





وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أوضح أنه تم الانتهاء من جميع المقررات الدراسية ، كما أنه يتم مراجعة البرامج والمقررات من خلال المنصة الالكترونية والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلالها ، ونوه إلى أن الطلاب تم تدريبهم وتعريفهم بهذه المنصات ، ووجود خبرات سابقة عليها خلال الفصل الدراسي .