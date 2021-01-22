رئيس مصر للطيران يتفقد مبنى المطبعة الفنية لمراجعة الإجراءات الاحترازية

قام الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، صباح اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لمبني المطبعة الفنية التابعة لقطاع المشروعات وصيانة المنشآت بالشركة القابضة وذلك لمتابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى يتم تطبيقها داخل المطبعة من أجل صحة وسلامة العاملين وبما يكفل توفير مناخ آمن لهم في ظل جائحة فيروس كورونا.





وأعرب رشدي زكريا، عن تقديره للجهود المبذولة من العاملين خاصة في المواقع الإنتاجية بجميع الشركات التابعة لمصرللطيران .





ورافق الطيار رشدي زكريا أثناء الجولة محمد البكري رئيس قطاع الأمانة العامة وشئون مجلس الإدارة ومحمد كمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران.