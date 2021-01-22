ضبط مخالفات تموينية ومرورية وهاربين من أحكام فى حملة بأسوان

نظمت اليوم الجمعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة لضبط المخالفات المتنوعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.





وفي هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 3 متهمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء.









وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 536 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (115) حكم حبس جزئي، و( 21 ) حكم حبس مستأنف، و( 302 ) أحكام غرامات، و( 98 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط (5) قضايا جنايات.





وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 5 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط ( 4 ) قضية لسلع مجهولة المصدر.





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 576 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبة "توك توك" بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 88 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 94 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 109 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 127 مخالفة متنوعة.



