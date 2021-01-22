ضبط مخالفات تموينية ومرورية وهاربين من أحكام فى حملة بأسوان

نظمت اليوم الجمعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة لضبط المخالفات المتنوعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.
وفي هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 3 متهمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء.
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وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 536 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (115) حكم حبس جزئي، و( 21 ) حكم حبس مستأنف، و( 302 ) أحكام غرامات، و( 98 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط (5) قضايا جنايات.
وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 5 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط ( 4 ) قضية لسلع مجهولة المصدر.
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 576 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبة "توك توك" بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 88 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 94 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 109 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 127 مخالفة متنوعة.
في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط عدد ( 4 ) حالة إيجابية لتعاطي مخدر " حشيش وبانجو وأقراص مخدرة " .
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.