حكاية معبد إيزيس أسوان إضافة جديدة للخريطة السياحية.. فيديو وصور



محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء لما تمتلكه من مقومات وأنماط سياحية متنوعة من سياحة أثرية وثقافية، وترفيهية وعلاجية وبيئية وسفاري وصيد وغيرها الكثير.





وفى هذا الإطار تلقى " صدى البلد " من خلال صفحاتها الضوء على أحدث المناطق الثقافية والأثرية الحديثة العهد وهو معبد إيزيس الجديد الذى تم إفتاح مشروع ترميمه وتجديده قبل عدة أيام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لينضم حديثًا لخريطة البرامج السياحية.





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ويقع معبد إيزيس على الضفة الشرقية لمحافظة أسوان بجوار السور الشرقي للمدينة حيث تم بناء جزء من المعبد في عهد بطليموس الثالث وبطليموس الرابع، ولكن تم تحويله لاحقًا إلى كنيسة ، على الأرجح لتكريم القديسة مريم حيث يعد المعبد من أهم الاكتشافات الأثرية نظرًا لكونه وجد محفوظًا في ظروف رائعة منذ اكتشافه في عام 1871، ولا يزال المعبد شامخًا بجدرانه الأربعة الرائعة وسقفه بألواح الجرانيت المميزة.





ويوجد للمعبد مدخلين على الجانب الغربي حيث يقع المدخل الرئيسي في منتصف الواجهة والآخر في أقصى يسار المدخل الرئيسي نحو الجدار الخلفي للصالة الرئيسية للمعبد ، يمكن للمرء أن يعجب بالمشاهد الرائعة التي تصور الملك يقدم القرابين للآلهة (ساتيت - أنقت - خنوم) المعروفة باسم ثالوث أسوان خلال أعمال ترميم البعثة ، تم الكشف عن العديد من النقوش القبطية ، بالإضافة إلى رسم معماري نادر يوضح الشكل الأصلي للمعبد على الجدران، ويمكن الاستمتاع بكل، هذا بالإضافة إلى بقايا المساكن المبنية من الطوب الروماني والإسلامي.





وفي منتصف واجهة المعبد توجد البوابة الرئيسية المهيبة ، المزينة بمناظر ونصوص ملونة ، وفوقها يمكن للمرء أن يجد قرص الشمس المجنح في المنتصف. يؤدي المدخل إلى قاعة مستعرضة تحتوي على ثلاث غرف في وسط قاعة قدس الأقداس.





ويحتوى هذا القسم على ثلاثة مذابح ضخمة من الجرانيت في القاعة ، اثنان منها يقعان في الممر الشمالي للقاعة الرئيسية ، بينما يقع المذبح الآخر في الممر الجنوبي بالإضافة إلى مذبح آخر داخل غرفة قدس الأقداس. تحتوي كل هذه المذابح على ألقاب الملك بطليموس الرابع المنقوشة عليها. ظهرت بعض المشاهد التصويرية على العمود الجنوبي للقاعة تمثل مجموعة من القديسين ، مما يؤكد استخدام المعبد ككنيسة في فترات لاحقة.





وتقع حجرة قدس الأقداس في منتصف المعبد ويمكن الوصول إليها من خلال مدخل يعلوه قرص الشمس المجنح. بالإضافة إلى ذلك ، فهو مزين بسلسلة من المشاهد الرائعة ، بعضها يصور الجعة التي تقدم لإيزيس ، في حين أن البعض الآخر يمثل الإلهة ماعت وهي تقدم للإله خنوم ، بالإضافة إلى مشهد آخر يصور الماء النقي يصب على الإلهة.





ومن جانبه قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن معبد إيزيس المفتتح اليوم بأسوان، تم اكتشافه عام 1871م ويبلغ طوله حوالى 19م، وشيده الملك بطليموس الثالث لعبادة الهه ايزيس وثالوث أسوان، ولم يكتمل بنائه، بُنى من الحجر الرملى وله بابان، الباب الرئيسى متوج بحلية يعلوها قرص الشمس المجنح ندخل منه إلى صالة يفتح عليها ثلاث حجرات، وفى الجدار الشرقى من الحجرة الوسطى ”قدس الأقداس“ نقشت بعض المناظر الخاصة بتقديم القرابين.





وأشار مصطفى وزيري إلى أن أعمال الترميم فى معبد إيزيس شملت ترميم الأرضيات والعواميد وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة، كما تضمنت تحديد مسار للزيارة بداية من دخول المعبد وحتى نهايته، ووضع وتركيب نظام إضاءة حديث يعمل على إظهار الجوانب الجمالية الفريدة للأثر بما لا يؤثر عليه.





وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجلس الأعلى للآثار قام بعمل مجموعة من المجسات والحفائر، شملت منطقة قدس الأقداس بعمق ٢م، وصالة المعبد والتي عُثر بها على أواني فخارية صغيرة، كما تمت أعمال حفائر فى الجانب الشمالى الغربي من فناء المعبد أسفرت عن وجود بعض الجدران من الطوب الأحمر.





فيما قالت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية إنه تم عمل QR code لتحويل الزائر على صفحة معبد إيزيس بأسوان على الموقع الإلكتروني للوزارة للتعرف على مزيد من المعلومات والصور عنه.





وأضافت مساعدة وزير السياحة والآثار على هامش افتتاح أعمال تطوير معبد ايزيس بأسوان اليوم، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير الخدمات السياحة بالمعبد حيث تم وضع لوحات تفسيرية وإرشادية وخريطة بالمقاصد السياحية بالمحافظة ولوحات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير مطوية عن المعبد باللغتين العربية والإنجليزية.





هذا وتبدأ مواعيد الزيارة لمعبد إيزيس فى السابعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءًا، فيما تصل أسعار التذاكر للكبار من الأجانب 60 جنيها مصريا وللطالب 30 جنيها مصريًا، وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافى للاستخدام شخصي - بدون فلاش 50 جنيه مصري، وحامل الكاميرا 20 جنيه مصري، والتصوير بالهاتف المحمول مجاني، ودخول مجاني للأطفال دون سن 6 سنوات.





أما بالنسبة لأسعار التذاكر للكبار من المصريون والعرب 10 جنيه مصري، وللطالب 5 جنيه مصري، والتصوير الفوتوغرافي (استخدام شخصي - بدون فلاش) 20 جنيه مصري، وحامل الكاميرا 10 جنيه مصري، والتصوير بالهاتف المحمول مجاني، ودخول مجاني للأطفال دون سن 6 سنوات.