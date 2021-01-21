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محافظات

محافظ أسوان يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات

الخميس 21/يناير/2021 - 06:29 م
محافظ أسوان والرئيس
محافظ أسوان والرئيس التنفيذي يعرض الفرص الاستثمارية
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شاذلى عبد الفتاح
عرض اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة خلال اجتماع موسع عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمشاركة ممثلي الشركات المهتمة بالاستثمار بالمحافظة.

حضر الاجتماع عدد من رؤساء وممثلي الشركات المهتمة بالاستثمار.

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واستعرض اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الرؤية الاستراتيجية للاستثمار بمحافظة أسوان والمزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية، وأهم الفرص الاستثمارية داخل المحافظة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب على التعاون القائم مع محافظة أسوان لتفعيل رؤية متكاملة للاستثمار في المحافظة من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية بها، والاستفادة من المزايا النسبية ومقومات المحافظة في ظل وجود شبكة جديدة للطرق، والتنوع في مصادر الطاقة ووفرتها، وانخفاض تكاليف الإنتاج.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى الدعم الذي تقدمه هيئة الاستثمار للمشروعات العاملة بمحافظات الصعيد، من خلال منح تسهيلات وحوافز استثمارية أتاحها قانون الاستثمار، والذي يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تنمية محافظات صعيد مصر.

وأكد عبد الوهاب على مواصلة التعاون المُثمر بين هيئة الاستثمار ومحافظة أسوان فيما يخص تشجيع الاستثمار، حيث اجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بمستثمري أسوان الشهر الماضي لإزالة كافة التحديات التي تواجههم ودعم التوسعات الاستثمارية بالمحافظة، مما يمهد الطريق لاستثمارات جديدة تنفذ على أرضها.

جدير بالذكر أن اللقاء شهد عرض أكثر من 22 فرصة استثمارية متكاملة داخل محافظة أسوان، تشمل قطاعات الإسكان والمشروعات الترفيهية السياحية، والإنتاج الحيواني والمراكز التجارية ومشروعات استغلال الخامات التعدينية المتوافرة بالمحافظة، ولقد حازت تلك الفرص على اهتمام المستثمرين الحضور وأبدوا رغبتهم في القيام بزيارات ميدانية لمواقع تلك الفرص لاستكشافها خلال بداية الشهر القادم لتحويل تلك الفرص إلى مشروعات على أرض الواقع.
محافظ أسوان يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات
محافظ أسوان يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات
محافظ أسوان يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات
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